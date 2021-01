Hun har været en af de helt store stjerner på det amerikanske landshold i fodbold. Men alt var bestemt ikke fred og idyl.

Det ved Hope Solo alt om. For hun blev som en af flere offer for en grim mobbekultur, fortæller hun i BBC-podcasten 'The Player'.

Flere af pigerne var nemlig 'lede', fortæller den i dag 39-årige Hope Solo, der nåede at spille over 200 landskampe for det amerikanske landshold, inden hun stoppede i 2016 efter OL i Rio.

Det var dog især starten af landsholdskarrieren, der var hård, forklarer hun.

Her blev hun langtfra budt velkommen med åbne arme af de andre kvinder. Tværtimod. De holdt hende og flere andre udenfor.

»Folk var ikke søde ved os. Vi følte os ikke velkomne. De sagde, vi ikke måtte sidde og spise frokost med dem. Det var virkelig hårdt at vokse op på landsholdet både socialt og spillemæssigt,« fortæller Hope Solo, der var blot 19 år, da hun i år 2000 var med landsholdet for første gang. Lige midt i USA's storhedstid, da holdet på det tidspunkt var regerende verdensmestre.

Det var ikke kun Hope Solo, der oplevede de hårde vilkår. Det samme gjorde holdkammeraten Carli Lloyd.

»Mange spillere kom fra rige, hvide familier. Det var kulturen på det amerikanske landshold. Der var en meget privilegeret hvid kultur. Carli Lloyd og jeg talte meget om kulturen, og at vi skulle ændre den. Vi bød alle nye velkommen, vi mobbede ikke. Vi var søde mod de nye, som kom med på holdet, og jeg tror faktisk, det var en medvirkende årsag til, vi blev mobbet,« fortæller hun i podcasten.

Hope Solo nåede at være keeper for det amerikanske landshold i 16 år, og hun var i årevis en af sportens mest fremtrædende spillere. Hun vandt OL to gange og et enkelt verdensmesterskab.

Hun fortæller, at kulturen på holdet er anderledes i dag, når det kommer til det sociale.

Her er miljøet blevet langt bedre, end det var, dengang hun selv trådte ind ad døren til landsholdslejren for første gang.

Hope Solo er gift med Jerramy Stevens, og i maj sidste år fik de tvillinger – en fødsel, de holdt hemmelig for offentligheden.