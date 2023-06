Både han og hans kone var hjemme, da det skete.

Fodboldstjernen Benik Afobe blev udsat for en mareridtsepisode, da familiens rengøringshjælper viste sig fra sin værste side.

Hun var mødt op på arbejde i hjemmet som sædvanligt, da hun kort tid efter fortalte, at hun måtte smutte igen for at hente sin syge søn.

Men med sig tog hun smykker til en værdi af 3,5 millioner kroner – lige for øjnene af Afobe. Det skriver Daily Mail.

Benik Afobe blev udsat for røveri i sit hjem. Foto: Olly Greenwood/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Benik Afobe blev udsat for røveri i sit hjem. Foto: Olly Greenwood/AFP/Ritzau Scanpix

»Hun mødte klokken 9, men tre kvarter efter kommer hun ned ad trappen og siger 'min mand har ringet, min søn har det skidt, så jeg bliver nødt til at gå',« fortæller det tidligere Arsenal-talent.

Han har selv mistet sin datter, så han lod hende smutte uden tøven.

»Men så gik min kone ovenpå og opdagede, at hendes smykker var væk,« fortsætter han.

Afobe satte straks i løb efter rengøringshjælperen, inden han råbte 'hvis du giver alt tilbage, tilkalder jeg ikke politiet'.

Men kvinden satte sig ind i en bil og kørte væk.

Den tidligere Premier League-stjerne var efterfølgende så utilfreds med politiets arbejde, at han tog sagen i egen hånd og lagde både billeder af kvinden, hendes pas og overvågningsvideo på sin Instagram.

Senere fandt Benik Afobe ud af, at kvinden var rejst til Rumænien.

»I sidste ende er det bare materielt. Ingen kom til skade, og andre går gennem værre ting. Det er bare det, at nogen har den rene frækhed til at stjæle, når du er i huset. Jeg vil ikke despekteres på den måde,« siger Afobe, der nu håber, at politiet alligevel kan løse sagen.

Den tidligere Wolverhampton- og Bournemouth-spiller skiftede i januar til Hatta Club i De Forenede Arabiske Emirater.