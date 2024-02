18 år på højeste niveau i fodboldens verden er slut.

Det bekræfter den tidligere Premier League-stjerne og belgiske landsholdsspiller Marouane Fellaini lørdag på sin Instagram.

Den høje og hovedstødsstærke spiller, der gennem store dele af karrieren nemt kunne kendes på sit ikoniske bonghår, afslutter karrieren efter fire år hos kinesiske Shandong Taishan.

»Sikke en utrolig rejse, det har været. Jeg er så taknemmelig for at have spillet på højeste niveau i den sport, som jeg elsker,« skriver Fellaini blandt andet og fortæller, at han er stolt over sine meritter.

En ung Manchester United-fan bød Fellaini velkommen med at kopiere spillerens ikoniske bonghår. Foto: Kerim Okten/EPA/Ritzau Scanpix

Meritter, der blandt andet tæller seks år i Manchester United og 86 landskampe for Belgien, som han var til både VM, EM og OL med.

Fellaini - der nu har klippet sit store hår - fortæller ikke, hvad næste skridt bliver for ham.

»Jeg ser frem mod nye udfordringer, nu hvor jeg indleder dette nye kapitel i mit liv. Men I kan være sikre på, at jeg vil fortsætte med at støtte denne sport, på de måder jeg kan,« lyder det fra Fellaini.

Han stopper karrieren i en alder af 36 år.