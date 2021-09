De har dannet par i ti år, men det var bestemt ikke ukompliceret, da Gerard Pique fandt sammen med den verdensberømte sangerinde Shakira.

Faktisk gjorde det forholdet til Barcelonas daværende træner, Pep Guardiola, svært.

Det fortæller fodboldprofilen i et interview med Marca og tilføjer, at der var problemer i en sådan grad, at han overvejede at sige 'farvel og tak' til storklubben.

Årsagen var timingen. For Gerard Pique begyndte at date Shakira i starten af 2011 midt i en meget vigtig sæson, hvor Guardiola gik benhårdt efter at vinde både mesterskabet og Champions League.

Pique og Shakira har dannet par siden 2011. Foto: ANDREU DALMAU Vis mere Pique og Shakira har dannet par siden 2011. Foto: ANDREU DALMAU

Derfor var den spanske træner bestemt ikke tilfreds med sin stjernespillers privatliv.

»Vi nåede virkelig til et punkt, hvor der var spændinger med ham. Faktisk generelt i omklædningsrummet. Rivaliseringen med José Mourinho var ekstremt trættende,« fortæller Gerard Pique med henvisning til, at Mourinho på det tidspunkt trænede ærkerivalerne fra Real Madrid.

»Pep ville styre og bestemme alting. Jeg begyndte at date Shakira, og mit forhold til ham ændrede sig. I dag er det godt igen, men der var et enormt pres på mig. Jeg følte, at alt jeg lavede til træning skulle være helt perfekt. Hvis der var et tidspunkt, jeg overvejede at forlade FC Barcelona, var det den sæson,« fortæller 34-årige Gerard Pique, der fortæller, at Guardiolas sidste sæson i FC Barcelona var den værste for ham.

Forholdet til i dag 44-årige Shakira bestod dog, og parret, der mødte hinanden i 2010 under indspilningen af hendes VM-sang 'Waka Waka', er stadig sammen i dag.

De har to børn, sønnerne Milan og Sasha, og de har også været på Forbes' liste over de mest magtfulde par i verden.

Mens Pep Guardiola forlod FC Barcelona i 2012, blev Gerard Pique i klubben. Han har spillet der siden 2008 og er noteret for 568 kampe for den spanske storklub.

Han har været med til at vinde mesterskabet otte gange, ligesom han har været med til at vinde Champions League tre gange. Senest i 2015.