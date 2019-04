Han torperede en anden bil få minutter efter, at han havde forladt en fest.

Chelsea-spilleren Danny Drinkwater er blevet anholdt og mistænkt for spritkørsel.

Det skriver The Sun, der i øvrigt giver Chelsea-spilleren navnet Danny Drunkwater i rubrikken med et ordspil på det engelske ord for at være fuld, 'drunk'.

Episoden skete natten til mandag kort efter midnat, efter at Danny Drinkwater angiveligt havde været til et velgørenhedsarrangement kun få kilometer fra fodboldspillerens hjem i Greater Manchester.

Danny Drinkwater får ikke meget spilletid i øjeblikket. Foto: Glyn KIRK

Danny Drinkwater og hans medpassager samt føreren af den anden bil blev alle behandlet for mindre skader.

Et hegn måtte ifølge The Sun lade livet på grund af kollisionen mellem de to biler.

»En 29-årig mand Nether Alderley er blevet arresteret under mistanke for at køre i påvirket tilstand,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

Faktisk spillede Dany Drinkwaters klub, Chelsea, mandag aften Premier League-kamp mod West Ham - er det nødvendigt at tilføje, at Danny Drinkwater ikke var med i truppen til kamp? Se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen

Og sådan har det været længe for midtbanespilleren, der ikke står højt på manager Maurizio Sarris liste over foretrukne spillere.

Efter kampen, der endte med en 2-0-sejr til Chelsea bekræftede en talsmand fra klubben ifølge Daily Mail, at man kendte til spillerens fejltrin.

»Vi er bekendte med episoden, men vi vil have styr på al fakta, inden vi kommenterer på sagen,« lød det.

En kilde siger til The Siun: »Danny har festet som en gal på det seneste, men forhåbentlig bliver det her et wake-up-call for ham, der kan få ham til at tage det mere med ro.«

Danny Drinkwater har fået tre kampe fro det engelske landshold.