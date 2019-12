Pione Sistos spanske holdkammerat i Celta Vigo Santi Mina er havnet i en grim sag.

Tilbage i 2017 blev han anklaget for et seksuelt overgreb mod en kvinde i byen Mojacar, og nu har en dommer så besluttet, at der er tilstrækkelige beviser til, at sagen skal prøves i retten.

Det skriver flere spanske medier, herunder El Mundo Deportivo.

Den 23-årige angrebsstjerne kan derfor se frem til en retssag sammen med fodboldspilleren David Goldar, der ligeledes er under anklage.

Episoden skulle ifølge kvinden være sket i juni 2017 i, hvor både Santi Mina og Goldar mødtes med hende i en campingvogn i byen Mojacar i det sydøstlige Spanien.

Her skulle det Mina, der dengang var Valencia-spiller, have modtaget hende helt nøgen og gjort seksuelle tilnærmelser.

Det blev afvist af kvinden, inden begge fodboldspillere få timer senere blev anholdt.

Den spanske angriber var efterfølgende ude og kalde anklagerne for overdrevne.

Foto: Eliseo Trigo Vis mere Foto: Eliseo Trigo

Det er endnu ikke blevet beskrevet, hvornår retssagen vil finde sted.

Santi Mina fik sin fodboldopdragelse i Celta Vigo, hvor han også fik sin førsteholdsdebut, inden han i 2015 skiftede til Valencia.

Her nåede han at spille i fire sæsoner med 150 kampe og 42 mål til følge.

I sommer røg han så retur til sin barndomsklub, hvor han blandt andet blev holdkammerat med danske Pione Sisto.