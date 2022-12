Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Leah Williamson har kæmpet en hård kamp uden for banen det seneste år.

For den engelske fodboldstjernes tilværelse gemmer på en hemmelighed, som hun har holdt skjult i lang tid.

Hun bærer nemlig rundt på den udbredte sygdom endometriose, der rammer op mod hver tiende kvinde.

Det afslører den 25-årige Arsenal-spiller i et interview med Women's Health.

Leah Williamson er anfører for det engelske fodboldlandshold. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Leah Williamson er anfører for det engelske fodboldlandshold. Foto: DYLAN MARTINEZ

»Du ved, når man ligger på badeværelsesgulvet og bogstavelig talt lider. Når det sker, kan jeg ikke bevæge mig, og så er det for sent at tage piller,« siger den engelske landsholdsanfører blandt andet i interviewet.

Her fortæller hun ligeledes, at det var sidste år, at hun blev diagnosticeret med sygdommen, der kan medføre voldsomme smerter ved menstruation og samleje samt gøre det svært at blive gravid.

Sygdommen har da også allerede givet hende flere problemer i livet som fodboldspiller, lyder det videre:

»Det er en stor frygt, når man kommer til en turnering uden skader.«

Og derfor ønsker hun heller ikke længere, at sygdommen skal være et tabu. Nu vil hun i stedet tale åbent om den.

»Jeg har nået en punkt, hvor jeg faktisk siger: 'Det her er et rigtig stort problem'. Jeg er sikker på, at hvis mænd havde sygdommen, ville vi have fundet ud af en måde at stoppe problemet på nu uden at gøre nogen skade,« lyder det fra Leah Williamson.

På trods af problemer med sygdommen førte den engelske fodboldstjerne alligevel sit land til EM-titlen under sommerens slutrunde i England.

Her vandt værtsnationen med 2-1 over Tyskland efter forlænget spilletid i finalen.