Hun mente det, og det var sandfærdigt nok.

Men det var ikke meningen, at den sex-snak skulle følge hende i flere år og samtidig have indflydelse på mandens fodboldkarriere.

Sådan sidder Melissa Satta og har det i dag, otte år efter at hun fortalte, hvad der foregik i hendes og manden Kevin-Prince Boatengs soveværelse.

»Du kan ikke forestille dig, hvilket stormvejr jeg kom ud i. Du skal være meget påpasselig med, hvad du siger i fodboldens verden - specielt når det kommer til sex,« siger Melissa Satta i dag til Gazzetta Dello Sport og slår fast.

Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Foto: GIUSEPPE CACACE

»Bare fordi vi har sex så ofte, betyder det ikke, at jeg er nymfoman.«

Og hvad var det så, der skete der tilbage i 2012, hvor Kevin-Prince Boateng var i sin bedste fodboldalder og tørnede ud for AC Milan i Serie A? Jo, tv-værten Melissa Satta og fodboldspilleren Kevin-Prince Boateng havde blot mødt hinanden året før.

Da Melissa Satta blev interviewet om forholdet skulle hun sige noget, som de fleste fodboldfans husker den dag i dag.

»Grunden til, at Kevin så ofte er skadet, er fordi vi har sex 10 gange om dagen,« sagde Melissa Satta og satte trumf på.

Vis dette opslag på Instagram just remember to respect the earth Et opslag delt af Melissa Satta (@melissasatta) den 22. Apr, 2020 kl. 2.05 PDT

»Jeg hader forspil. Jeg vil bare gå direkte til sagen.«

Det var den kommentar, der ramte fodboldspilleren Kevin-Prince Boateng hårdt, da han netop havde ry for at være meget skadet. Samt da han også var det, som man ville kalde en ‘enfant terrible’ i fodboldens verden.

Men forholdet mellem de to, som du kan se mere til i bunden, holdt ved. De blev gift for fire år siden og har nu en søn på seks år, mens de venter barn nummer to.

Og Kevin-Prince Boateng spiller stadig fodbold. Nu i tyrkiske Besiktas på en lejeaftale.

Foto: Vincenzo PINTO Vis mere Foto: Vincenzo PINTO

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Melissa Satta (@melissasatta) den 8. Aug, 2019 kl. 5.22 PDT

Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Foto: FABRICE COFFRINI