Natten til søndag kom Derby County-spilleren Louie Sibleys kæreste, Keeley Carter, ud for et sandt mareridt.

Da hun var ude og efterforske den engelske by Nottinghams natteliv, blev hun brutalt overfaldet af en mand og en kvinde, der slog hende ind i en mur og slæbte hende hen ad jorden.

Overfaldet har fået 20-årige Louie Sibley til tasterne.

'Hun endte på hospitalet og måtte syes på grund af manden, der slog hende så voldsomt, at hun blev bevidstløs. Denne kujon af en mand angreb en uskyldig pige. Han slæbte hende endda hen ad jorden, før han slog hende op ad væggen,' skriver han på Instagram og fortsætter:

Sådan så Keeley Carter ud efter overfaldet. Vis mere Sådan så Keeley Carter ud efter overfaldet.

'Efter at have gjort det, slog han hende, da hun ikke kiggede og efterlod hende bevidstløs. Kvinden, han var sammen med, forsøgte konstant at overfalde hende og angreb hende endda, da manden slæbte hende hen ad jorden.'

Sibley fortæller, at overfaldet var uprovokeret, og at parret stak af efterfølgende.

Derudover tilføjer han, at hele episoden er blevet filmet, og at politiet er i færd med at efterforske sagen.

'Begge skal findes! Hvordan kan en voksen mand angribe en pige på den her måde og slippe af sted med det?' skriver Sibley.

Her ses den ene gerningsmand, som overfaldt Keeley Carter. Vis mere Her ses den ene gerningsmand, som overfaldt Keeley Carter.

Den 20-årige midtbanespiller har været i Derby County hele sin ungdoms- og seniorkarriere.

Han har spillet 55 kampe siden debuten på førsteholdet i 2019, der har den engelske legende Wayne Rooney i trænersædet.

Derudover har han også spillet på Nigerias U17 landshold samt Englands U18, U19 og U20 landshold.