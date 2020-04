Flere store stjerner er gået ned i løn, men Fifpro-boss frygter, at lønpres kan ramme spillere med lav løn.

Det er langt fra alle professionelle fodboldspillere, der som superstjerner henter enorme millionlønninger for deres arbejde.

Derfor vil mange professionelle fodboldspillere ikke have råd til at gå ned i løn som følge af coronakrisen.

Det vurderer Den Internationale Spillerforening (Fifpro) i en tid, hvor presset på fodboldstjerner om at gå ned i løn tager til.

Ifølge generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann er der mange professionelle fodboldspillere, der ikke tjener mere, end hvad der svarer til en almindelig gennemsnitsløn i de respektive lande.

- De fleste spillere kan kun holde til en lønnedgang, som en almindelig ansat kan. Mange spilleres indtægt er slet ikke på det niveau, som folk tror, siger Jonas Baer-Hoffmann.

Generalsekretæren forklarer, at mange fodboldspillere vil blive hårdt ramt, hvis de skal gå ned i løn.

- I hele verden er der fodboldspillere, der opretholder en minimumløn, og for dem kan en lønnedgang have drastiske konsekvenser i forhold til blot at kunne betale regninger og købe dagligvarer, siger Jonas Baer-Hoffmann.

Coronakrisen har naturligt medført et enorm økonomisk pres på hele sportens verden, fordi turneringer, ligaer og konkurrencer generelt ligger stille, og der dermed ikke tjenes penge.

Det rammer de fleste sportsaktører i øjeblikket, og de store fodboldstjerner i italienske og spanske klubber har på det seneste accepteret en midlertidig lønnedgang.

Det er også sket i andre lande, og i de seneste dage er der lagt et pres på stjernerne i Premier League.

Fredag meddelte Premier League, at de engelske klubber vil forsøge at få spillerne til at gå 30 procent ned i løn.

Det skete, efter at den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, tidligere har appelleret kraftigt til de engelske fodboldstjerner.

Spillerne skal dog først tages med på råd, og PFA skal lørdag mødes med repræsentanter fra klubberne og ligaen for at diskutere forslaget.

