Black Lives Matter Denmark, BLM-DK, skelner mellem sorte og hvide, og ikke på den gode måde. I hvert fald hvis man spørger Jamil Fearrington.

»Jeg græmmes over ledelsen af Black Lives Matter Denmark. De forplumrer budskabet med alt muligt tosseri,« lyder det fra Brønshøj-spilleren på Twitter, hvor beskeden har fået mere end 1.000 likes.

De forgangne uger har en næve i vejret uundgåeligt været knyttet sammen med Black Lives Matter-bevægelsen (BLM) verden over, men faktisk skal man helst ikke gøre det, hvis den næve er hvid.

I hvert fald hvis man spørger talsperson for BLM-DK Bwalya Sørensen, der også mener, at der skal opsættes særlige retningslinjer for hvide mennesker i forbindelse med BLM-demonstrationer.

Jeg har skrevet til dem at de gerne omgående må droppe deres elendige budskab!! — Francis Dickoh (@FrancisKSDickoh) June 9, 2020

Tirsdag flød bægeret så over for Jamil Fearrington.

»Jeg forstår ikke, hvordan talspersonen for Black Lives Matter Denmark, Bwalya Sørensen, ikke kan se det absurde i, at man laver specielle regler baseret på specifikke hudfarver til en demonstration, der er imod diskrimination baseret på hudfarve. Det giver ikke mening, det er enormt modsigende,« siger fodboldspilleren, der har haft emnet tæt inde på kroppen den seneste tid, til B.T.

»Det har fyldt enormt meget i mit liv og hoved de sidste to uger. Så bliver jeg brandærgerlig, når Bwalya Sørensen gør, at der kommer fokus på de forkerte ting i stedet for 100 procent fokus på sagen og det, demonstrationerne går ud på.«

Jamil Fearrington er ikke den eneste spiller, der går i kødet på BLM-DKs ledelse. Han får følgeskab af den tidligere fodboldspiller Francis Dickoh på Twitter.

Vis dette opslag på Instagram Patience is a two-sided coin Et opslag delt af Jamil James Fearrington (@ayjustcallmejay) den 29. Feb, 2020 kl. 7.20 PST

Han kommenterer nemlig, at han har 'skrevet til dem, at de gerne omgående må droppe deres elendige budskab'.

»Det er vigtigt, at folk forstår, at de 20.000 eller 30.000, der var på gaden til demonstrationer, ikke nødvendigvis deler de holdninger, som Bwalya Sørensen kommer med,« siger Jamil Fearrington, der også henviser til et interview med Bwalya Sørensen i mediet Solidaritet, hvor det fremgår, at en demonstration i Aalborg mod racisme og politibrutalitet i USA blev aflyst efter pres fra BLM-DK.

»Jeg kender hende ikke, men når jeg læser det interview, tænker jeg, at hun er småtosset. Det er ikke fedt, at hun er ansigtet udadtil i denne her bevægelse.«

B.T. forsøger i skrivende stund at få en kommentar fra Bwalya Sørensen, men hun er ikke endnu vendt tilbage på henvendelsen.

Jeg har taget et mere engelskklingende mellemnavn, som jeg bruger, når jeg søger job. Jamil Fearrington

Selv om tilstandene i Danmark og USA langtfra kan sammenlignes, hvis man spørger Jamil Fearrington, har dansk-amerikaneren selv erfaringer med racisme i Danmark.

»Som brun mand, der er vokset op i Danmark, er der en masse små piller, man skal sluge. De gør, at der er noget frustration, der bygger sig op, der kan være svære at få afløb for,« forklarer han.

Den værste racistiske episode var i FCK-tiden, hvor forsvarsspilleren spillede i 00'erne. Her blev han udsat for abelyde og smædesange fra Lyngby-fans under en træningskamp. Ellers har det været en række små hændelser.

»Går du på en øde vej, og der kommer en enlig kvinde gående, går de indimellem over på den anden side af vejen eller holder tasken lidt tættere til kroppen. Jeg går altid med tanken om, at jeg skal se så ufarlig ud som muligt og smile, så hun ikke føler sig utryg. Men det handler ligeså meget om mine fordomme over for den kvinde, der kommer gående,« siger Jamil Fearrington.

Francis Dickoh (der tackler) Har en fortid som fodboldspiller i blandt andet FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger Vis mere Francis Dickoh (der tackler) Har en fortid som fodboldspiller i blandt andet FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

Også i arbejdslivet mærker den 34-årige mand forskelsbehandling på baggrund af... navne.

»Jeg har taget et mere engelskklingende mellemnavn, som jeg bruger, når jeg søger job. Det gør det hele meget nemmere, fordi Jamil er et arabisk-klingende fornavn.«

Fodboldspilleren, der desuden er træner og underviser, har taget mellemnavnet James, og det har klart en højere succesrate end Jamil.

»Jeg synes egentlig selv, at jeg har et ganske fint cv, og jeg har eksperimenteret lidt med forskellige kombinationer. Både Jamil Fearrington med billede, James Fearrington med billede og James Fearrington uden. Det sidste virker klart bedst, det er ret vildt,« fortæller han.

Katalysatoren for den genfundne opmærksomhed omkring Black Lives Matter var drabet på amerikanske George Floyd, som døde 25. maj. Han blev kvalt, efter en politimand satte sig så hårdt på hans hals, at det kostede Floyd livet.