Crystal Palace-profilen Wilfred Zaha og hele Brentford-truppen knæler ikke længere før fodboldkampe.

Først var det ildeset. NFL-spilleren Colin Kaepernick blev en af de mest polariserende personer i USA, da han i protest mod blandt andet politivold gik ned på knæ under afspilningen af den amerikanske nationalsang før kampe.

Men sidste år spredte det sig til hele kloden efter den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt.

Black Lives Matter-bevægelsen blussede for alvor op igen, og på tværs af stort set alle sportsgrene viste atleterne deres solidaritet ved at gå ned på knæ. Det blev et symbol på kampen mod racediskrimination og for lige rettigheder til alle.

Men at knæle har mistet sin betydning. Det mener flere sorte fodboldspillere i England, der ikke længere har lyst til at gøre det. En af dem er Crystal Palace-profilen Wilfred Zaha, der flere gange har kaldt handlingen for nedværdigende.

- Vi gør det før kampe, og nogle gange glemmer folk det. Det er blevet noget, vi bare gør, og det er ikke nok for mig, siger han ifølge Sky Sports.

En anden er Brentford-topscorer Ivan Toney. I danskerklubben har man helt droppet at markere kampen mod racisme ved at knæle. Toney føler, at det at få spillere til at knæle er at udnytte dem.

- Vi har haft en lang snak, om hvorfor vi ikke knæler. Alle er enige om, at vi nu har knælet, i jeg ved ikke hvor lang tid, uden noget har ændret sig.

- Vi bliver brugt som marionetdukker, synes jeg. Knæl, og dem på toppen kan læne sig tilbage, hvilket er ret åndssvagt og nytteløst. Intet ændrer sig, siger Toney til Sky Sports.

Adskillige spillere - heriblandt Ivan Toney - har på det seneste været udsat for racistiske udtalelser rettet mod dem eller deres familie på sociale medier, hvilket i flere tilfælde også er ført til politiundersøgelser og anholdelser.

Premier League lancerede i starten af februar nye initiativer, der skal komme racisme til livs. Blandt et øget fokus på at skabe karrieremuligheder for sorte, folk med asiatisk baggrund og andre minoritetsgrupper.

/ritzau/