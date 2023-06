En topspiller i dansk fodbold var torsdag i Københavns Byret i en sag, hvor han er tiltalt for seksuelt overgreb på en kvinde og krænkelser af to andre.

Her blev han hørt til de to sidste forhold, hvor han blandt andet forklarede, at han blev afpresset og modtog en sexvideo i det ene tilfælde.

I det andet er han tiltalt for at have kysset en kvinde på munden uden hendes samtykke samt at have gnubbet sit erigerede lem op af hendes nedre mave, underliv og numse.

Derudover fremgår det af anklageskriftet, at han blandt andet er tiltalt for at have kysset hende på halsen og på underlivet uden på bukserne samt at have kysset og slikket på hendes bryster samt hendes mave.

Han nægter sig skyldig i det hele.

Kvinden afgiver først forklaring i sagen under tredje retsmøde, som finder sted på tirsdag, men torsdag hørte retten den tiltaltes side af sagen.

Fodboldspilleren mødte angiveligt den unge kvinde på Snapchat, hvor hun angivelig kontaktede ham. På intet tidspunkt har hun givet udtryk for, at hun følte sig krænket, fortæller han selv.

Fodboldspilleren er beskyttet af et navneforbud, hvorfor det ikke muligt at komme nærmere ind på, hvem den pågældende spiller er, eller hvilken klub han er en del af.

De to mødtes for første gang 17. august i fjor, og det var starten til en række møder, der har medvirket til at sende ham i retten. Inden da var de mødtes til fest hos en fælles bekendt, men uden at have den store kontakt.

Midt i august blev den unge kvinde inviteret til middag hos spilleren. Men ifølge ham var der ingen berøring mellem de to parter, og kvinden havde spist, da hun dukkede op.

Ni dage senere mødtes de to igen i fodboldspillerens hjem.

Han forklarede, at de mødtes i hans lejlighed, fordi han ikke kendte så mange andre steder i byen, og hun ikke selv foreslog andre steder.

»Hun spurgte, om vi skulle danse. Hun havde sagt, at hun ville tage Ludo med, så vi kunne spille det, men det glemte hun. Så sagde jeg, at vi kunne lave noget andet, og så satte vi musik på, så vi kunne danse,« sagde fodboldspilleren torsdag og tilføjede, at de dansede relativ tæt.

Ifølge ham dansede hun med ryggen til ham, mens de holdt hinanden omkring livet.

»Så blev hun ringet op af sin far og smuttede igen. Vi dansede ikke så længe, fordi hun fik et opkald af sin far.«

Ifølge fodboldspilleren var de to bare gode venner – selvom de havde daglig kontakt på det sociale medie Snapchat.

Her fandt han også ud af, at hun var optaget.

»Jeg fandt ud af, at hun havde en kæreste, ved at spørge ind til hende selv og deres forhold. Hun sagde, at en af mine holdkammerater var hendes kæreste.«

Efter de to møder spurgte kvinden angivelig fodboldspilleren om billetter til nogle af fodboldholdets kampe – på trods af, at hun selv havde sæsonkort i den pågældende klub.

Fodboldspilleren benægter blandt andet at have slikket kvinden på brysterne, have forsøgt at kysse hende og at have gnedet sig op ad hende under dansen.

Desuden fortalte han, at han og kvinden fortsat havde kontakt, indtil han blev anholdt 9. september.

»Jeg tror slet ikke, hun vidste, at jeg blev anholdt.«

Værten for festen, hvor de to mødtes, kender også den kvinde, der anklager spilleren for et af de andre forhold.

Spilleren blev varetægtsfængslet i 27 dage efter sin anholdelse.

