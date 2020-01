Den tidligere Huddersfield-spiller Jordan Sinnott er afgået ved døden efter et overfald under en bytur fredag aften.

Ifølge det engelske politi blev den 25-årige fodboldspiller fundet bevidstløs natten til lørdag med et kraniebrud, hvorefter han døde af sine kvæstelser på hospitalet.

Det skriver det engelske medie BBC.

Politiet har efterfølgende kædet overfaldet sammen med et større slagsmål i Retford, Nottinghamshire, og sagen efterforskes nu som en mordsag, hvor en 27-årig mand allerede er blevet anholdt og mistænkt for dødsvold.

We are deeply saddened by the tragic news tonight that Jordan Sinnott has passed away.



All our thoughts are with Jordan’s family, friends and teammates. https://t.co/afOPOexozK — Professional Footballers' Association (@PFA) January 25, 2020

»Jordan Sinnotts død er trist og en væsentlig udvikling i opklaringen, og vores opklaringshold vil nu fokusere på at identificere og stille de skyldige til ansvar,« fortæller en talsperson fra politiet i Nottinghamshire til BBC.

Den 25-årige midtbanespiller var udlejet til fodboldklubben Matlock Town i Northern Premier League Premier Division, som er den syvende bedste engelske række.

Da klubben lørdag skulle møde Mickleover Sports, blev holdkammeraterne bevidste om, hvad der var sket med Jordan Sinnott, og herefter blev man enige om at udsætte kampen.

Klubben er ligeledes kommet med en officiel erklæring efter spillerens død.

Thank you to those who left tributes to Jordan Sinnott at The Proctor Cars Stadium. pic.twitter.com/kb8cd7vEmE — Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 26, 2020

'Hans familie og venner var ved hans side, og vi sender vores dybeste kondolencer til alle i denne meget triste tid,' lyder det i erklæringen.

På Twitter skriver klubben videre, at Jordan Sinnott var meget mere end blot en fodboldspiller:

'Du var også vores ven og bror. Du gav os utrolige øjeblikke og scorede dit første hattrick i karrieren i din sidste kamp for klubben. Hvil i fred, Jordan. Vi elsker, savner og vil aldrig glemme dig.'

Jordan Sinnott startede karrieren i Huddersfield, som også allerede har sendt varme tanker til deres tidligere spiller på Twitter. Han nåede to kampe i den næstbedste engelske række for klubben. Han fik sin debut mod Leicester i en FA Cup-kamp tilbage i 2013.