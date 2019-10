Farvel og tak.

Den tyrkiske fodboldspiller Cenk Sahin er mandag blev fyret i sin tysk klub, FC St. Pauli på grund af et Instagram-opslag.

I opslaget, der senere er blevet slettet, har Cenk Sahin vist støtte til den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, og det tyrkiske militær, der i sidste uge indledte en offensiv mod kurderne i det nordlige Syrien.

FC St. Pauli, der spiller i 2. Bundesliga, har mandag aften udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver, at man har haft en intern undersøgelse af opslaget.

'Efter talrige diskussioner med fans, medlemmer og venner med rødder i Tyrkiet, er det blevet klart for os, at vi hverken kan eller vil forsøge at acceptere nuancer i opfattelser eller attituder fra andre kulturelle baggrunde. At vi er imod krig står ikke til tvivl eller diskussion. Disse handlinger, og udtryk for sympati med disse, går imod vores værdier,' skriver St. Pauli.

Cenk Sahins kontrakt er ikke blevet ophævet, men spilleren har fået at vide, at han ikke indgår i klubbens planer for fremtiden, og at han ikke får lov til at træne med.

Det tyrkiske landshold trækker i disse dage overskrifter for at hylde Erdogans offensiv i Tyrkiet ved at gøre honnør efter sejren over Albanien fredag.

Ifølge den tyrkiske præsident er Tyrkiet gået ind i Syrien for at fjerne den kurdiske gruppe, YPG, som tyrkerne anser som en terrorgruppe.

Erdogan har også forsøgt at afpresse EU med truslen om at lade 3,5 millioner syriske flygtninge strømme ind i Europa, hvis de forsøger at gå imod hans offensiv.

EU har reageret ved at melde ud, at man ikke vil lade sig afpresse.

Cenk Sahin er 25 år gammel og kom til Hamborg-klubben St. Pauli i 2017 efter en sæson på leje i klubben fra tyrkiske Istanbul Basaksehir. Han har spillet 68 kampe for diverse U-landshold i Tyrkiet.

Sidste år trak de tyske stjerner med tyrkiske rødder, Mesut Özil og Ilkay Gündogan, overskrifter får at få taget et billede sammen med Erdogan.