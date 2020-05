Halvanden uge efter sin søns død opsøgte Cevher Toktas politiet og gik til bekendelse.

»Jeg har aldrig elsket min yngste søn, siden han blev født. Jeg ved ikke hvorfor. Den eneste grund til, at jeg slog ham ihjel den dag, var fordi, jeg ikke kunne lide ham. Jeg har ingen mentale problemer,« skulle den tyrkiske fodboldspiller have sagt.

Ifølge de tyrkiske medier Daily Sabah og Fanatik blev 32-årige Cecher Toktas herefter fængslet og står nu foran en retssag, hvor straffen kan være op til livstid. Samtidig skal femårige Kasims lig graves op for at kunne blive undersøgt nærmere efter den pludselige tilståelse.

Alt fremstod ellers helt anderledes 23. april, da Cevher Toktas mødte op på et lokalt hospital i Bursa-provinsen med sin søn, der hostede og havde feber. Lægerne anbragte dem øjeblikkeligt i karantæne, fordi drengen viste tydelige symptomer på at have covid-19.

Senere på dagen bad Cevher Toktas om hjælp med en forklaring om, at hans søn skulle have problemer med at trække vejret. Han blev hurtigt overført til intensivafdelingen, men blev erklæret død et par timer senere.

På det tidspunkt blev det hurtigt afskrevet som et covid-19-dødsfald, og dagen efter blev lille Kasim begravet. Ingen anede uråd.

Få dage senere lagde Cevher Toktas endda et billede af Kasims grav på Facebook med ordene 'stol ikke på verden' - det kan du se her.

4. maj ændrede alt sig så.

Her besluttede han sig for at gå til politiet og fortælle sin historie.

»Jeg pressede en pude mod min søns hoved, I 15 minutter. Jeg holde den nede uden pause, og min søn kæmpede imens. Da han holdt op med at bevæge sig, fjernede jeg puden. Så råbte jeg efter en læge for at fjerne mistanken fra mig selv,« skulle Cevher Toktas have forklaret politiet ifølge de tyrkiske medier.

Han skulle også have sagt, at han i gerningsøjeblikket havde fået 'et nervøst sammenbrud'. Han forklarede også, at han ikke har haft noget imod sin hustru eller sit andet barn.

Cevher Toktas har seneste spillet for Bursa Yildirimspor i de lavere tyrkiske rækker, men i 2008-09 var han i truppen hos Hacettepe Spor i den øverste række, Super Lig.