En tidligere TFC Odsherred-angriber skal ind og ruske tremmer.

Det sker på baggrund af en episode, der udspillede sig i Vig den 20. april 2019. Det skriver sn.dk.

Dengang var fodboldspilleren 25 år gammel, og episoden fandt sted efter en kamp mellem FA 2000 og TFC Odsherred.

Her blev den 25-årige udvist med 20 minutter før tid, da han sparkede ud efter en spiller fra modstanderholdet.

Da opgøret var fløjtet af, ventede han på spilleren i døren til omklædningsrummet, som han konfronterede, og episoden var så grov, at den dengang blev meldt til politiet.

Mandag blev den 26-årige fodboldspiller, som er fra Brønshøj, dømt for at have slået spilleren i maven og ansigtet.

»Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt at slå en modstander lang tid efter kampen er slut, og det skal have store konsekvenser. Det er trist for den pågældende spiller, at han nu skal i fængsel, men det er modsat også vigtigt med et klart signal om, det er langt over, hvad man kan tillade sig at gøre,« siger FA 2000s sportschef, Steffen Dam, til B.T. efter dommen.

Under mandagens retssag nægtede den i dag 26-årige fodboldspiller sig skyldig, men han erkendte, at der havde været en uoverensstemmelse mellem to andre - en anden spiller samt forsvareren fra FA 2000-holdet.

Her forklarede den 26-årige i retten, at han forsøgte at stoppe det og stille sig i mellem, men han nægtede at have slået forsvarsspilleren, som han dog erkendte, han kunne have ramt, da han forsøgte at skille parterne ad, lød forklaringen.

Anklageren kaldte det skærpende, at den 26-årige havde ventet i omklædningsrummet, mens det fra forsvareren lød, at fodboldspillerens forklaring ikke nødvendigvis kunne afvises.

I hvert fald ikke blot baseret på vidnernes forklaring, som dog - sammen med offerets - endte med at danne grundlag for dommen.

Den 26-årige valgte at tage imod dommen efter kort betænkningstid. Allerede efter hændelsen sidste år blev han bortvist fra TFC Odsherred.