Den professionelle fodboldspiller Kaio Wilker tacklede otte sekunder efter kampstart modstander i hovedet.

Fodboldspilleren Kaio Wilker modtog natten til fredag dansk tid et af de hurtigste røde kort i brasiliansk fodboldhistorie, da han blev vist ud efter bare 17 sekunder i en pokalkamp mellem Botafogo og lokalrivalerne Treze.

Selve forseelsen skete bare otte sekunder efter kampstart.

Her nåede Botafogo præcist at have tre boldberøringer, inden Wilker i jagten på en lang aflevering kastede sig ind med begge ben forrest og ramte en forsvarsspiller fra Treze i hovedet.

Ni sekunder senere blev han så sendt i et tidligt bad.

Selv om den slags rekorder er svære at fastslå, så er det røde kort uden tvivl et af de hurtigste i professionel fodbold i Brasilien.

Hjemmeholdet Treze vandt opgøret mellem de to rivaler 1-0 takket være et mål scoret i anden halvleg. Begge hold har hjemme i den nordøstlige stat Paraiba.

Blandt andre berømte røde kort kan nævnes den tidligere Liverpool-stjerne Steven Gerrards notoriske udvisning mod Manchester United efter bare 38 sekunder i Premier League i 2015.

Ifølge The Guardian har den tidligere italienske fodboldspiller Giuseppe Lorenzo formået at få et endnu hurtigere rødt kort end de to overstående.

Han blev i 1990 vist ud for Bologna efter bare ti sekunder for at slå en modspiller fra Parma.

/ritzau/Reuters