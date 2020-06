Den 22-årige fodboldspiller Tyrell Robinson risikerer at komme i fængsel, efter at han har haft sex med en mindre-årig.

Sådan lyder den dystre dom for den tidligere Arsenal-spiller, som har indrømmet at have sex med den 14-årige pige og videresendt billeder på det sociale medie Snapchat.

Det skriver flere britiske medier herunder BBC.

Hændelserne fandt sted 13. august 2018 i nordengelske Bradford, ligesom det er ved Bradford Crown Court, at Tyrell Robinson indrømmede sin skyld.

Ifølge BBC havde Robinson og kvinden sex, hvor Robinson tog et billede, som han delte via Snapchat samme dag.

Spilleren, der både er blevet brugt som venstre back og venstre kant blev fyret af sin klub, Bradford, i februar i år, efter han blev anklaget af politiet.

Han blev desuden også anklaget for at dele et billede af en mindreårig i december 2017, men det punkt har han benægtet.

Tyrell Robinson får sin dom på et senere tidspunkt, og retssagen finder sted 12. april næste år.

»Du må ikke antage, at det faktum, at jeg udsætter din dom og giver dig en kaution betyder, at der er en bestemt dom på vej,« siger dommer Jonathan Rose ifølge BBC.

»Alle muligheder vil være tilgængelige for dommeren, som tager sig af din sag, og det vil i høj grad omfatte muligheden for fængselsstraf.«