Den 35-årige fodboldspiller Sol Bamba må lige nu holde en ufrivillig pause fra fodbold. Og grunden er ganske alvorlig.

For Cardiff-profilen er blevet ramt af lymfekræft. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

'Med stærk støtte fra lægestaben er Sol med det samme påbegyndt kemoterapi,' oplyser Cardiff om spilleren, der kom til klubben i 2016.

'Sol har taget kampen op med et positivt sind, og han vil fortsætte med at være en integreret del af Bluebirds-familien,' lyder det fra klubben, der også fortæller, at Sol Bamba ikke kommer til at være helt væk fra fodboldbanen det næste stykke tid.

'Mens han er under behandling, vil Sol støtte sine holdkammerater til kampe, og han vil også fortsætte med at være inde over de unge akademispillere og udvikle sig som træner,' skriver Cardiff.

Sol Bamba, som er en stor fanfavorit, var en del af det Cardiff-hold, der rykkede op i Premier League i 2018, og han har spillet 117 kampe og scoret 10 mål for klubben.

Hans seneste kamp var 16. december mod Norwich.

Sol Bamba har tidligere spillet i blandt andet Leeds United, Trabzonspor, Leicester og Hibernian. Han har desuden været en del af landsholdet for Elfenbenskysten siden 2008, og han var både med til VM i 2010 samt i 2014.