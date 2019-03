Et tweet under en fodboldkamp har skabt stor vrede i Tyskland.

Under fredagens kamp i 2. Bundesligaen mellem Union Berlin og Ingolstadt udsendte en bruger, der tilsyneladende er fan er Union Berlin, et tweet med et antisemitisk budskab.

Det blev udsendt, da Ingolstadts israelske anfører, Almog Cohen, modtog et rødt kort midtvejs i anden halvleg.

Den pågældende Twitter-bruger skrev, at Cohen skulle forsvinde ind "i kammeret", angiveligt med reference til de gaskamre, der blev anvendt i forbindelse med nazisternes folkedrab på jøder under Holocaust.

Både Union Berlin og Ingolstadt har taget kraftigt afstand til opslaget, og tysk politi har indledt en efterforskning.

»Jeg skammer mig over sådan nogle Union-fans,« siger Dirk Zingler, der er præsident for Union Berlin, ifølge nyhedsbureauet AFP.

»FC Union står for humanisme og demokratiske værdier. Alle, der ikke deler disse værdier, hører ikke til i vores klub eller på vores stadion,« siger han.

Israels ambassadør i Tyskland, Jeremy Issacharoff, fordømmer den antisemitiske besked på Twitter.

'Almog, du vil aldrig være alene,' skriver han blandt andet.

Midtbanespilleren, der kom til Ingolstadt i 2013, er glad for den opbakning, han har modtaget i kølvandet på tweetet.

'Som jødisk fodboldspiller i Tyskland vil jeg bare sige: Jeg er virkelig stolt af min baggrund, af at repræsentere mit land i 2. Bundesligaen og af at være kaptajn for Ingolstadt,' skriver han på Twitter og fortsætter:

'En stor tak til min klub, der giver mig opbakning og styrker mig i enhver situation.'

/ritzau/