'Kæmpe mange tak. Tak til alle jer, som har taget sig tid til at ringe, skrive osv.'

Sådan lyder det i et Instagram-opslag fra den danske fodboldspiller Wessam Abou Ali, der lørdag kollapsede i kampen mellem Vendsyssel og Lyngby.

Han blev hurtigt kørt til hospitalet, og senere på eftermiddagen kunne Vendsyssel FF komme med gode nyheder. Wessam Abou Ali var ved bevidsthed og stabil.

'Tak for alle de tanker, bønner og varme I har sendt. Det har været helt fantastisk at vågne til så meget støtte, support og kærlighed,' skriver fodboldspilleren i opslaget, som han har delt sent lørdag aften.

Wessam Abou Ali har tidligere spillet for AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Wessam Abou Ali har tidligere spillet for AaB. Foto: Henning Bagger

'Det hele er bare et stort chok og meget surrealistisk lige nu. Trods alt dette er jeg okay efter omstændighederne. Jeg er i bedring og i gode hænder. Nu venter der et langt sejt træk i kampen om at komme tilbage på 100 %. Jeg glæder mig til at komme tilbage endnu stærkere, forhåbentligt uden alt for lang ventetid,' skriver Wessam Abou Ali, der skiftede fra Silkeborg til Vendsyssel FF i dette transfervindue.

Det var efter en times spil, han faldt om med krampeanfald. Spillerne dannede en ring rundt om Abou Ali, ligesom de danske landsholdsspillere gjorde under EM, da Christian Eriksen fik hjertestop.

'Tak til først og fremmest alle de spillere både fra Vendsyssel og Lyngby, som reagerede hurtigt og satte gang i den store hjælp til mig. Ligeså stor tak skal der lyde til alle læger og staben på banen, som med akut varsel var klar til at hjælpe mig og bringe mig i en stabel tilstand. Jeg er jer alle utroligt taknemmelig, det er noget, jeg sætter kæmpe stor pris på, både lægerne og alle involverede,' skriver den 22-årige angriber.

Derudover takker han ambulancefolkene, læger og alle andre, der har hjulpet ham og 'gjort hele denne forfærdelig oplevelse meget nemmere.'

Den tidligere AaB-spiller slutter sit opslag med at understrege endnu engang, at han allerede er i bedring.

Kampen blev afbrudt efter kollapset og den blev ikke færdigspillet lørdag. Episoden skete ved stillingen 1-1.