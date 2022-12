Lyt til artiklen

Schweizisk fodbold er i dyb sorg, efter Elia Alessandrini fredag døde i en tragisk ulykke.

Han blev kun 25 år.

Ifølge Bild var han på ferie i Oman, da ulykken indtraf.

Her var han hoppet en tur i poolen, da han pludseligt stoppede med at svømme og druknede i vandet. Hans liv stod ikke til at redde.

Schweizeren Elia Alessandrini har mistet livet i en tragisk ulykke. Foto: FC Stade Lausanne Ouchy Vis mere Schweizeren Elia Alessandrini har mistet livet i en tragisk ulykke. Foto: FC Stade Lausanne Ouchy

Ifølge mediet var hans kæreste vidne til hele den forfærdelige episode.

Det er endnu uvist, hvad der var den præcise årsag til ulykken.

Både Alessandrinis nuværende klub FC Stade Lausanne Ouchy og tidligere klub BSC Young Boys har bekræftet den tragiske hændelse.

»Kaptajn i hjertet. Den røde og hvide familie græder. Familien har mistet en ven, en holdkammerat og et eksempel for alle,« skriver Lausanne-klubben.

Alessandrini nåede at spille flere kampe for de schweiziske ungdomslandshold.

Han spillede også en enkelt kamp i den bedste schweiziske liga.

I hjemlandet trak han overskrifter for en episode i venskabskampen mellem Schweiz og Argentina, da Elia Alessandrini var 15 år gammel.

Her var han nemlig bolddreng.

Alligevel formåede han at give hånd til superstjernen Lionel Messi.

»Egentlig skulle jeg slet ikke have haft adgang til banen. Men jeg ville ikke gå glip af muligheden for at møde Messi,« har han tidligere sagt om episoden ifølge Blick.