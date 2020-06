Det er ofte en god idé at gøre et godt førstehåndsindtryk, når man får et nyt job.

Alligevel lader det ikke til, at det er en idé, som den norskefødte amerikaner Mix Diskerud har valgt at følge. For den amerikanske fodboldspiller, der lørdag blev udlejet til den svenske klub Helsingborg, har allerede dummet sig.

Det skete efter mandagens kamp mellem Helsingborg og Varberg, der endte i et 0-3-nederlag til hjemmeholdet, hvor klubbens nyerhvervelse dog alligevel fandt grund til at glæde sig på Twitter.

»Nå, men en positiv ting er da, at tre point blev vundet af et hold, der repræsenterer vestkysten. Kom så, vestkysten,« skrev Mix Diskerud på Twitter.

Good to see Mix Diskerud making friends at his new club, @HelsingborgsIF... He's only been there less than a week... pic.twitter.com/JbtzAzsnYe — Ben Wells (@FRfotballBen) June 15, 2020

Problemet er dog, at både Helsingborg og Varberg hører til på den svenske vestkyst, hvorfor der med det samme opstod utilfredshed med amerikanerens opslag på Twitter.

'Forlad vores klub med det samme, din beskidte luder,' lød det blandt andet fra en utilfreds fan.

Mix Diskerud slettede efterfølgende sit tweet, men bekræftede senere til det svenske medie Fotboll Skåne, at det var ham, der havde skrevet tweetet, som han ligeledes beklagede.

»Jeg forstår, at det var forkert, da reaktionerne kom. Naturligvis er alle nederlag svære for tilhængere og alle involverede i klubben, og det spillede sandsynligvis ind,« sagde Mix Diskerud og tilføjede:

29-årige Mix Diskerud er i øjeblikket udlejet til Helsingborg fra engelske Manchester City.

»Jeg beklager. Og jeg undskylder virkelig til alle i og omkring Helsingborg, som har taget det ilde op.«

Mandag aften lagde den 29-årige amerikaner også et nyt opslag på Twitter, hvor han forsøgte at forklare sig.

»For mig er Helsingborg starten på vestkysten. Jeg beklager meget, at tweetet blev misforstået. Det var ikke sarkastisk ment. Ingen dårlige intentioner.

Om det så er nok til,, at den 29-årige midtbanespiller kan vinde de svenske tilhængeres opbakning tilbage, må tiden vise.

For meg er Helsingborg starten av vestkysten. Jeg beklager sterkt om tweeten ble misoppfattet. Den var IKKE sarkastisk ment. No ill intentions — Mix Diskerud (@MixDiskerud) June 15, 2020

Mix Diskerud har været i Manchester City siden januar 2018, hvor han skiftede fra New York City FC. Siden da har amerikaneren været udlejet til svenske IFK Göteborg, sydkoreanske Ulsan Hyundai og nu Helsingborg. Han har endnu ikke fået debut på Manchester Citys førstehold.