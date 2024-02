En ganske mærkværdig sag har set dagens lys.

Fodboldspilleren Hugo Mallo, der er tidligere anfører for den spanske klub Celta Vigo, er blevet anklaget for seksuelle overgreb.

Det sker efter en episode til en kamp 24. april 2019, hvor Celta Vigo mødte Espanyol på udebane. Det skriver den spanske avis AS.

Inden kampstart havde spillerne som vanlig hilst på hinanden, og for enden af rækken stod Espanyols to maskotter, der er klædt ud som parakitter.

Mallo i aktion for Celta Vigo mod Barcelona i 2021. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mallo i aktion for Celta Vigo mod Barcelona i 2021. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

»Da Hugo Mallo nåede ned til maskotterne, gav han den ene hånden, men da han nåede frem til den anden, førte han sine hænder ind under kostumet og rørte ved hendes bryster,« står der i anklagen.

»Ifølge anmeldelsen greb han fat i hendes bryster med sine hænder og begyndte at lave bevægelser.«

Mallo mente efter sigende, at tv-billederne viste, at han ikke gjorde noget forkert, men retten vurderede, at billederne var tilstrækkelige.

Derfor skal den tidligere Celta Vigo-kaptajn møde i retten til juli, hvor han risikerer en bøde og en fængselsstraf på mellem et og tre år, hvis han bliver dømt.

Mallo spiller i dag for den brasilianske klub Internacional.