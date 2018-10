Han var kun 24 år gammel, men for den brasilianske fodboldspiller Daniel Correa Freitas endte livet på tragisk og bizar vis.

Daniel Correa Freitas - også bare kaldt Daniel - blev lørdag fundet død i São José dos Pinhais i udkanten af Curitiba.

Og det kunne ifølge det lokale medie Banda B tyde på et bestialsk mord.

For Daniel blev fundet ‘med adskillige knivsår i sin krop og sin penis skåret af’, som avisen skriver og derfor påpeger, at mordet er sket på baggrund af raseri af en eller flere personer, der har medvirket til drabet.

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento do jogador Daniel, revelado nas categorias de base do Clube. Nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/WxiLh4j5tU — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 29. oktober 2018

Det sidste bekræfter politikommisær Edmilson Pereira til mediet.

»Det var voldsomt, og den person, der gjorde det, var meget rasende. Det var muligvis en smertefuld død, og han døde ikke øjeblikkeligt,« siger Pereira, men vil ikke afsløre de detaljer, som Banda B har fremstillet, af hensyn til efterforskningen.

Daniel var på kontrakt i den brasilianske storklub Sao Paulo, men han var udlånt til Sao Bento fra den næstbedste række i Brasilien.

»Esporte Clube Sao Bento er triste over midtbanespilleren Daniels død, hvilket blev bekræftet af spillerens pressehold søndag aften. Spilleren var på lån fra Sao Paulo for at styrke Sao Bento-holdet i Serie B. Dødsårsagen er endnu ikke kendt, skriver Sao Bento blandt andet på Twitter.

Ifølge mediet Globoesporte skulle selve dødsårsagen dog være som følge af et skudsår. Uden at de kan gå i samme detaljer som lokalmediet Banda B.

Der skriver man også, at spillerens lig skulle være fundet på en grusvej. Her skulle forbipasserende beboere fra nærområdet have fundet liget og ringet til politiet.

Politiet skulle angiveligt mistænke bagmanden eller -mændene bag mordet at have trukket Daniel 30 meter ind i et buskads, efter han var død.

Og kommunalvagten skulle ifølge Banda B have rapporteret om, at Daniel blev fundet med to dybe snitsår i halsen - tæt på halshugget - samt med sine genitalier afskårede. Altså en voldsom sag, der fylder en del i de brasilianske medier.