Fodbold handler ikke altid om at vinde eller tabe. Det handler i særdeleshed også om kammeratskab.

Det blev fodbolddommer Henrik Wiper mindet om endnu engang, da han trak i arbejdstøjet og kørte mod den lille by Gjerlev for at dømme en oldboyskamp mellem B65 og Langaa IK.

Men denne aften kom Henrik Wiper ikke hjem med et smil på læben og med tankerne ledt tilbage på de nostalgiske år, hvor han selv driblede på banen.

I dag var stemningen trykket. Hjemmeholdets spillere havde sørgebind på, fordi en af deres holdkammerater var kommet hjem og havde fundet sin kone pludseligt død efter et fald.

»Jeg fik en klump i halsen. Og mens jeg gik rundt og varmede op, tænkte jeg på, hvordan jeg og modstanderholdet kunne hjælpe dem med at håndtere deres fælles sorg,« siger Henrik Wiper til Randers Amtsavis og fortsætter:

»Derfor tog jeg kontakt til anføreren for Langaa IK og fortalte ham om situationen. Han syntes selvfølgelig, det var dybt tragisk og foreslog, at vi skulle holde et minuts stilhed før kampstart. Det tog mig ikke mange sekunder at sige ja til den fantastiske idé.«

Henrik Wiper og resten af spillerne på banen afholdt et minuts stilhed, hvorefter der blev spillet bold i 2 x 30 minutter. Her blev sorgen skubbet til side, og spillerne kæmpede for at vinde kampen.

Efter kampen dukkede spilleren, som havde mistet sin kone, op i klubhuset, hvor de øvrige spillere nød en pølse og en kold øl. Her blev enkemanden mødt af trøst og opløftende ord, der ifølge Henrik Wiper illustrerer, hvad fodbold i sagens kerne handler om.

»Det handler ikke kun om at vinde eller tabe. Det handler om kammeratskab. Om at holde sammen og være der for hinanden. Nogle gange glemmer vi, at fodbold er mere end bare tiden på banen. At det kan skabe kammeratskaber for livet,« siger Henrik Wiper.

Det kan godt være, at Henrik Wiper denne gang ikke kom hjem med et smil. Men aftenen i Gjerlev var smuk og sørgelig på samme tid. Hjemmeholdet B65 tabte 0-1, men ifølge Henrik Wiper holdt det, der er allervigtigst, nemlig kammeratskabet.