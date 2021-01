Der er nu godt nyt om den 20-årige fodboldspiller fra 2. divisionsklubben Slagelse B&I, der 12. januar faldt om med hjertestop under en træningsøvelse.

Således skriver klubben på dens facebookside, at spilleren Lukas Jensen er ude af koma og viser fremskridt efter den alvorlige episode.

»Vi kan på vegne af familien oplyse, at Lukas igår er vågnet af koma og viser for nuværende positive fremskridt. Lukas har endvidere overbragt en hilsen til truppen.«

»Der skal lyde en stor tak for de mange hilsener, der er kommet fra klubber og personer, de minder os om at ‘Fodbold Danmark’ er et stort hold.«

»Vi glæder os til at se ham - og vi vil stå bag ham hele vejen,« lyder det fra Slagelse B&I.

Lukas Jensen faldt pludselig om på træningsbanen 12. januar, hvor der omgående blev slået alarm og ydet førstehjælp.

Siden valgte lægerne at lægge den unge spiller i koma med målet om at vække ham midt i denne uge.

Det har de så gjort nu med umiddelbart succes.

Episoden var naturligvis en voldsom oplevelse for holdkammeraterne hos Slagelse B&I, som efterfølgende blev tilbud krisehjælp.