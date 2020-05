Fodboldspilleren Joseph Bouasse Perfection er død af et hjerteanfad. Han blev blot 21 år gammel.

Det er blevet bekræftet af hans tidligere klub AS Roma.

På Twitter sender den italienske klub sin dybeste medfølelse.

'Klubben er forfærdelig ked af at høre om den tidligere Primavera-spiller, Joseph Bouasse Perfections, for tidlige død. Alle vores tanker går til hans nærmeste,' skriver klubben.

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o — AS Roma English (@ASRomaEN) May 25, 2020

Perfection nåede imidlertid aldrig at få debut for førseholdet i løbet af sin tid hos Roma.

Han blev betragtet som et lovende talent og trænede sammen med spillere som Francesco Totti og Daniele De Rossi.

Perfection kom i en alder af 16 år fra Cameroun til Europa og blev ifølge flere medier, herunder Aftonbladet og Goal, lokket til Rom af en falsk fodboldagent.

Herefter blev han en del af Liberi Nantes, der er et amatørfodboldhold bestående af flygtninge og asylansøgere, inden han i 2016 blev spottet af og hentet til Roma.

Siden blev han lejet ud til Vicenza i Serie B, og i 2018 udløb hans kontrakt med Roma.

Chelsea-spilleren Antonio Rüdiger, der lærte Perfection at kende, da de begge var i Roma, har reagerert på den tragiske på Twitter.

'Forfærdelig nyhed, jeg er så ked af det. Hvil i fred, min bror. Et ungt talent taget fra os alt for tidligt,' skriver Rüdiger, der var i Roma fra 2016-2017, i sit tweet.