Lars Veldwijk er fodboldspiller, men han er ved at skabe sig et navn på noget helt andet end sine bedrifter på grønsværen for sin hollandske klub Groningen. Den sydafrikanske angriber er nemlig kommet i nye problemer, efter han som en joke valgte at trække sin penis frem, mens kæresten Monica Geuze var i gang med at filme et videoblogindlæg.

Og det er ikke hvem som helst, Lars Velwijk er kæreste med. Monica Geuze er indehaver af en af Hollands mest populære vlogs, som det hedder, når man blogger på video. Mere end 400.000 mennesker følger hende, og derfor kom videoen godt omkring, da Lars Veldwijk valgte at tage sine ædlere dele frem, mens han kørte bil.

Det har fået hans hollandske klub til at tage afstand.

»Jeg kan sige det meget klart. Jeg synes, det er latterligt, at Lars endte i medierne i denne uge. Det er så irriterende og unødvendigt, at det sker,« siger Groningen-direktør Hans Nijland til Dagblad van het Noorden.

Lars Veldwijk har før været i vælten. Han og kæresten flygtede sidste år fra et væbnet røveri på et kasino i Amsterdam - dog ikke udført af kæresteparret, må det lige understreges. Og i starten af i år skulle Veldwijk så ifølge hollandske medie have nægtet at lade sig indskifte i en kamp for Groningen mod Ado Den Haag.

Nu dummer den 26-årige angriber sig så igen.

»Det er så irriterende og ærgerligt, at det sker. Man ønsker bare fred omkring den dreng. Jeg mener, at du som professionel fodboldspiller skal være et godt eksempel. Det her hjælper ikke. Jeg er måske af den gamle skole, men jeg aner intet om disse vlogs. Det er ekstremt uklogt, at Veldwijk figurerer på denne måde,« siger Hans Nijland.

Lars Veldwijks fremtid i Groningen ser dermed ikke meget mere lys ud efter hans seneste dumhed. Holdets træner, Ernest Faber, fortalte for nyligt, at han har udelukket Veldwijk fra resten af kampene i denne sæson. Derfor skal Veldwijk håbe på, at Danny Buijs, der bliver træner i næste sæson, kigger mere Veldwjks vej.

Og lidt mindre på Youtube måske...