Det var en stor historie i de tyske medier, da det tidligere Schalke-talent Hiannick Kamba døde i en bilulykke i 2016.

Han havde været en tur i hjemlandet Congo, hvor han var kørt galt og var afgået ved døden. Det meddelte hans daværende tyske hold VfB Huls. Men nu - fire år senere - er Hiannick Kamba pludselig dukket op igen. I live.

Det skriver tyske Bild, der kan fortælle den mærkværdige historie.

Hiannick Kamba er ikke længere fodboldspiller - naturligt nok, da han jo var død, men han arbejder nu i stedet med kemiteknik hos et elselskab i Ruhr-distriktet.

Footballer Hiannick Kamba found alive four years after being presumed deadhttps://t.co/LfYT9mAvLU pic.twitter.com/jg779XbEpA — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) May 4, 2020

Det kunne lyde som lidt af et mirakel, men det er muligvis lige det modsatte. For nu skal Kambas ekskone en tur for retten. Hun modtog nemlig et millionbeløb fra Kambas forsikringsselskab, da han ‘døde’ tilbage i januar 2016.

»Hun er mistænkt for bedrageri, men hun nægter sig skyldig. Efterforskningen er stadig i gang,« siger den offentlige anklager Anette Milk til Bild.

Hiannick Kambas kone skulle angiveligt have fået lavet en congolesisk dødsattest og en dødsannonce, så hun kunne score forsikringspengene, men det er ifølge den tyske avis stadig uklart, om dokumenter er forfalskede, eller om ekskonen er kommet i besiddelse af dem ved hjælp af korruption.

Mens Kambas ekskone, der skulle have en 10-årig søn, skal en tur for retten, er Kamba selv ikke sigtet i sagen.

El es Hiannick Kamba, ex jugador congolés del Schalke 04, que fue declarado muerto en enero de 2016, sin embargo, fue visto en estos días. Kamba no estaba muerto, sino que se perdió durante un viaje a su país. Su entonces esposa, al conocer esto, "aprovecho" la oportunidad y... pic.twitter.com/5qKZexSUIt — locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) May 4, 2020

Han kan derimod ende med at skulle vidne mod sin ekskone. Og her stopper den aparte historie ikke.

For Hiannick Kamba skulle angiveligt selv have taget kontakt til den tyske ambassade i Congo tilbage i marts 2018 for at fortælle - og vel egentligt også ved sin blotte tilstedeværelse bevidne, at det altså ikke rigtig passede, at han skulle være død.

»Han har sagt, at han blev efterladt af sine kammerater på en tur til det centrale Congo i januar 2016, og at han blev efterladt uden papirer, penge, telefon og så videre,« siger anklager Anette Milk.

Det hele vil komme for en tysk domstol, og så finder vi ud af, hvad der er op og ned i hele sagen. Men det positive er da, at det tidligere Schalke 04-talent, der mest er kendt for at have spillet med Manuel Neuer i klubbens ungdomsafdeling, altså er i live.