Er han reelt uvidende? Eller er det et forsøg på brandslukning?

Vi ved det ikke, men Crystal Palace-målmand Wayne Hennessey forsøger i hvert fald at sælge det som det første.

For Hennesseys manager i Crystal Palace, Roy Hodgson, er nu ude at forklare, at Hennessey er desperat efter at lære mere om nazismen og Adolf Hitler.

Hvorfor er han så det?

Wayne Hennessey var i januar på restaurant med et par holdkammerater, hvor der blev taget et fællesbillede.

Her blev Hennessey knipset med den ene hånd over munden og den anden arm strakt i det, der kraftigt minder om en nazi-hilsen.

Hennessey blev sigtet af det engelsk fodboldforbund, FA, men endte ikke med at blive straffet, da han i sin forklaring til forbundet fortalte, at han vinkede.

Samtidig konkluderede forbundet, at Hennessey havde vist enorm uvidenhed om Adolf Hitler, nazisme, fascisme og lignende.

Crystal Palace keeper Wayne Hennessey has denied making a Nazi salute during a meal with his team-mates.https://t.co/1j94I6MkCM pic.twitter.com/qlDJaX5ylV — BBC Sport (@BBCSport) 7. januar 2019

Roy Hodgson siger nu, ifølge Independent, at der er markant forskel på, hvad den ældre og yngre generation har lært omkring 30'erne og 40'ernes nazisme, og at man samarbejder med anti-racisme-tiltaget Kick It Out om at gøre Hennessey klogere.

»Sammen vil klubben og Kick It Out løse det, især i forhold til Waynes bekymring, fordi han faktisk er desperat for at lære som meget, han kan,« siger Roy Hodgson, der samtidig bekymrer sig om, det er er en generel tendens med fodboldspillere.

»Jeg aner ikke noget om graden af viden om Holocaust og 2. verdenskrig i andre klubber eller endda vores egen. Nu er det noget, vi ved eksisteret, og det skal der gøres noget ved.«

32-årige Wayne Hennessey startede sæsonen i buret for Crystal Palace og har spillet 18 ligakampe i denne sæson, men han ser ud til at være blevet slået af holdet af spanske Vicente Guaita. Hennessey har spillet 82 landskampe for Wales.