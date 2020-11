Sammen med organisationen Fareshare prøver Marcus Rashford at tackle sult blandt fattige engelske børn.

Manchester United-profilen Marcus Rashford er typisk at finde sammen med andre fodboldstjerner, når han træder ind på de største fodboldstadioner i verden for at sparke til læderet.

Men der findes sandsynligvis millioner af britiske børn, der hepper på ham af grunde, der ikke nødvendigvis tager afsæt i sportens verden.

For når han ikke spiller fodbold, kæmper 23-årige Rashford nemlig en utrættelig kamp for at sørge for mad til de 4,5 millioner børn, der af organisationen Social Metrics Commission estimeres at leve i fattigdom i England.

Det startede med, at Marcus Rashford blev ambassadør for organisationen Fareshare, der arbejder på at bekæmpe sult blandt fattige børn i netop England.

Han har siden med succes brugt sin brede platform på sociale medier til at opfordre lokale forretningsdrivende i hele England til at donere måltider til udsatte børnefamilier.

Og ud over adskillige former for samarbejde med store madleverandører, der siden har resulteret i op mod syv millioner gratis måltider om ugen, har Rashford desuden lagt pres på politikerne, for at de skulle agere.

I et langt brev opfordrede Rashford med succes politikerne til at forlænge uddelingen af gratis skolemåltider hen over sommeren, så udsatte børn fortsat ville være sikret mad trods coronakrisen.

I brevet stod der også beskrevet, at den unge mand selv kommer fra trange kår, hvor moren skulle forsørge fem børn på egen hånd.

- Jeg husker lyden af min mor, der græd efter en 14-timers-vagt, fordi hun ikke vidste, om hun havde nok til at få enderne til at mødes, skrev Rashford.

Da han var barn, benyttede hans mor sig også af gratis madbilletter for at få det hele til at køre rundt, men det var aldrig nok, fortalte Marcus Rashford endvidere i brevet.

Imens den unge stjerne lægger timer i det frivillige arbejde, har han sideløbende præsteret sublimt for storholdet Manchester United.

I indeværende sæson har han således scoret syv mål i ti kampe for klubben.

Onsdag går det så løs igen, når Manchester United møder det tyrkiske hold Basaksehir på udebane.

/ritzau/