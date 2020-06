Divisionsforeningen, DBU og DIF mener, at der i den kommende superligasæson kan være fyldte tribuner.

Tribunerne kan være fyldt til bristepunktet i den kommende superligasæson.

I hvert fald hvis det står til Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union (DBU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

De har søndag fremlagt en plan, der skal gøre det muligt at have fuld tilskuerkapacitet i næste sæson.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Planen kommer, efter at der i tre superligakampe for nylig er blevet lavet forsøg, hvor mere end 500 personer er blevet lukket ind på de pågældende stadioner.

Evalueringen af forsøget - foretaget af repræsentanter fra Rigspolitiet, Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, DBU og Divisionsforeningen - har konkluderet, at der hen over sommeren godt kan afvikles kampe med flere end 500 personer til stede.

- Vi er enormt glade for forløbet omkring testkampe og evaluering. Det har været et fantastisk samarbejde, og vi mener, at forløbet har vist, at vi er i stand til at eksekvere som aftalt, lyder det i en fælles udtalelse fra Claus Thomsen, Jakob Jensen og Morten Mølholm Hansen.

De er direktører i henholdsvis Divisionsforeningen, DBU og DIF.

- Vi kan sektionere, identificere og sikre smitteopsporing på et meget højt niveau i en kontrolleret tilskuerrejse.

- Derfor er vi overbeviste om, at vi forsvarligt kan øge tilskuerkapaciteten yderligere og målet er at komme tilbage på noget, som er tæt på normal tilskuerkapacitet med starten af den kommende sæson, lyder det.

