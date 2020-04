Meget tyder på en snarlig opstart i de europæiske fodboldligaer, men hvordan gør man det midt i en pandemi?

Meget tyder på, at fodbolden snart kan rulle igen uden tilskuere i de nationale ligaer i Europa, hvis forskellige regeringer giver lov.

I ugens løb blev der holdt adskillige møder i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), hvor opfordringen er at få en sportslig afvikling på sæsonen.

Det stiller store krav til sikkerhed på grund af coronapandemien, mener Jonas Baer-Hoffmann, der er generalsekretær i Den Internationale Spillerforening (Fifpro).

- Der er et enormt logistisk, medicinsk og videnskabeligt spørgsmål om testning og protokoller, men også et socialt spørgsmål. Vi har brug for vejledning og protokoller for, hvordan vi vender tilbage på en sund og sikker måde.

- Sender vi det rigtige signal til samfundet, og er vi med til at opfordre til en sund tilbagevenden til det normale liv, eller sender vi et dårligt signal om, at fodboldens verden er underlagt andre regler end resten af verden?, siger han.

Skal holdene eksempelvis isoleres, indtil sæsonen er slut, og hvad sker der, hvis en spiller bliver testet positiv for coronavirus?

Ifølge Christoph Freund, der er sportsdirektør i østrigske RB Salzburg, vil det være næsten uoverskueligt.

- Det kan ikke passe, at det hele må stoppe igen i to-tre uger, hvis en spiller eller en ledsager eller en træner bliver smittet, siger han.

I Bundesligaen håber man at begynde igen 9. maj, hvis der bliver givet grønt lys fra den tyske regering.

Torsdag meddelte tyskerne, at alle spillere vil blive overvåget af sundhedspersonale, og at der regelmæssigt vil blive testet.

En smittet spiller vil blive rapporteret videre, men spillerens hold vil ikke automatisk blive sendt i karantæne ifølge Reuters.

Geoffrey Dreher har en professortitel ved Johns Hopkins University, som under coronakrisen overvåger smitteudviklingen på verdensplan.

Han ser også store udfordringer i en opstart omgivet af coronapandemi.

- Hvis smitten rammer et udehold, som skal rejse, hvordan kommer de så hjem? Vil jeg være okay med at spille, hvis min holdkammerat bliver smittet?, spørger han.

Carl Bergstrom er professor i biologi på University of Washington, og han ser også enorme, logistiske udfordringer i at isolere spillere og stab i resten af sæsonen.

- Mad og medicin skal komme et sted fra, og enhver kontakt med omverdenen vil have en smitterisiko, siger han.

Carl Bergstrom opfordrer til, at ligaerne selv investerer i at kunne teste.

- Ellers risikerer de en PR-katastrofe ved at lægge beslag på testning i forhold til de borgere, som har et mere presserende behov, siger han.

