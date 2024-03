De tidligere fodboldspillere Paul Merson og Roy Keane er imponerede over Rasmus Højlunds seneste udvikling.

Det lysner for Rasmus Højlund i Manchester United. Efter nul mål i de første 14 kampe i Premier League har den danske landsholdsangriber nu scoret i fem ligakampe i træk.

Fodboldlegenderne Paul Merson og Roy Keane har lagt mærke til Højlunds udvikling og roser danskeren.

Paul Merson, der i mange år spillede for Arsenal, peger på, at Højlund virker som en forvandlet spiller.

- Jeg kan godt lide ham. Han er en ung knægt på 21 år, og han spiller for en af verdens største klubber.

- Hvis der er en ting, der er vigtig i fodbold, og det kan du spørge alle om, så er det selvtillid, siger Merson ifølge Sky Sports.

Højlund nettede til 1-0 i søndagens 2-1-sejr ude over Aston Villa, da en løs bold dumpede ned lige foran danskeren i feltet.

- Hvis den bold var landet for fødderne af Højlund i starten af sæsonen, så ville han have sparket så hårdt til bolden, som han kunne. Men denne gang placerede han den under keeperen.

- Han er en god spiller. Jeg tror, at han bliver en superstjerne, siger Paul Merson.

Den tidligere United-anfører Roy Keane, der tidligere har været kritisk over for Højlund, ser også store forbedringer i danskerens spil og målnæse.

Ireren langer stadig hårdt ud efter Uniteds defensiv, men mener, at holdets offensiv fungerer bedre nu end tidligere.

- Han er brandvarm. Det tog ham nogle få måneder at komme i gang. Han er en del af et bedre spillende hold nu, og han har fået selvtillid.

- Hver gang han går på banen, så tænker han, at han kommer til at score et mål for Manchester United. Det er et stort fremskridt, når man sammenligner med de første måneder, han havde. Han viser god form, siger Keane.

Højlund har også været hjulpet af konstant spilletid, da der ikke har været ret mange alternativer i angrebet, påpeger Keane.

- Se på manglen på angribere i Manchester United. Manageren er tvunget til at bruge ham uge efter uge, siger Keane.

Rasmus Højlund blev søndag i en alder af 21 år og 7 dage den næstyngste til at score i fem Premier League-kampe i træk siden Nicolas Anelka i november 1998.

Anelka var 19 år og 239 dage, da franskmanden scorede i fem ligakampe i træk for Arsenal.

/ritzau/