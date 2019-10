Han bærer det med sig over alt.

Og Vinnie Jones fik under et interview tårer i øjnene, da han skulle fortælle om det sidste brev, han fik fra sin kone.

'Tro altid på, at der kommer til at ske noget vidunderligt,' står der på forsiden af det hvide kort. Og indeni står de sidste ord, Tanya nåede at skrive til ham, inden hun døde. Det fortæller han i et stort interview med Daily Mirror.

'Til min elskede Vin, der sker noget vidunderligt for mig hver dag. Det er at være sammen med dig. Du er mit livs lys fra det øjeblik, jeg vågner. Tanya,' står der i kortet til den tidligere fodboldprofil.

Ord, der gik lige i hjertet på Vinnie Jones, der fortæller, at han blev meget rørt, da han læste det.

»Jeg brød sammen, for jeg elskede hende på samme måde. Jeg har det med overalt, så Tanya altid er med mig,« fortæller han i interviewet om brevet, som hun skrev i sin sidste tid for at give manden styrke.

Vinnie Jones nåede at være gift i 25 år, inden hun i sommer døde som følge af en hård kræftsygdom, hun blev ramt af tilbage i 2013.

Efter seks års med kræft sov Tanya Jones ind iført sin yndlingspyjamas og omgivet af Vinnie Jones, datteren Kaley og fire andre familiemedlemmer, og i interviewet fortæller Vinnie Jones også om hustruens sidste tid. Til sidst sov hun meget, men det betød ikke, hun var helt væk.

»Lægerne blev ved med at sige 'tal bare, hun lytter til dig'. Der var et tidspunkt, hvor vi talte om hendes hest. Hun faldt pludselig i søvn, og pludselig tog hun hænderne op, som om hun red på en hest. Hun aede sin pude, som om det var hestens man. Det beviste, at hun kunne høre os,« siger en rørt Vinnie Jones.

Han fortæller i interviewet, at han allerede har købt en gravplads til sig selv, så han kan blive stedt til hvile ved siden af sin elskede hustru, når den dag kommer.