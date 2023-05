Per Røntved blev optaget i fodboldends Hall of Fame i 2011. Nu er han gået bort i en alder af 74 år.

Gennem 70'erne og 80'erne spillede Per Røntved en stor rolle på det danske landshold, hvor han var anfører i over halvdelen af 75 kampe i rødt og hvidt.

Nu er han død af kræft som 74-årig, fortæller TV3 Sport.

Han startede karrieren i Brønshøj, men blev af Sepp Piontek hentet til tyske Werder Bremen, hvor han fik prædikatet 'den bedste libero siden Franz Beckenbauer'. For den yngre generation findes den position ikke længere, men det var en styrmand, der lå mellem målmand og de bagerste forsvarsspillere.

Per Røntved spillede 75 kampe for Danmark. Foto: Bent K Rasmussen

Trods den tilbagetrukne placering i det åbne spil var han farlig foran modstandernes mål, hvilket 40 mål i 194 kampe for den tyske klub videnede om.

»I juni 1984 pådrog han sig en alvorlig hjerneblødning i en hoppe-konkurrence med sin lillebror Kim, men i kraft af sin ukuelige viljekraft og sit smittende humør lykkedes det ham at begrænse skaderne og med kun én bevægelig arm endda at blive en habil golfspiller, der præsterede et hole-in-one på hjemmebanen i Fårevejle,« står der hos DBU og TV3 Sport.

Ved optagelsen i Hall of Fame fik Røntved en stor anerkendelse.

»Det er sgu svært. Det er fandme flot. Det er lige før, at jeg græder,« sagde en rørt Per Røntved, da han fik sit medlemsskab til Fodboldens Hall of Fame.