Den tyske fodboldlegende Gerd Müller er død tidligt søndag morgen i en alder af 75 år.

Det oplyser hans tidligere klub Bayern München på Twitter, og på klubbens hjemmeside siger klubpræsident Herbert Hainer om den tidligere målræv:

'I dag er en trist, sort dag for FC Bayern og klubbens fans. Gerd Müller var den største angriber, der nogensinde har været – en fantastisk person i international fodbold,' lyder det fra Hainer.

'Vi er forenet i dyb sorg med hans kone Uschi og hans familie. Uden Gerd Müller ville FC Bayern ikke være den klub, vi alle elsker i dag. Hans navn og erindringen om ham vil leve for evigt.'

Gerd Müller i aktion for Vesttyskland under VM i 1974. Foto: Action Images / MSI

Gerd Müller regnes som en af de absolut største spillere i tysk fodboldhistorie, og den målfarlige angribere nåede at spille 15 sæsoner for Bayern München fra 1964 til 1979.

'Bomber der Nation' var hans kælenavn, da han blev VM-topscorer i 1970 i Mexico, hvor han scorede hele ti mål.

Da han fire år senere scorede yderligere fire mål ved et verdensmesterskab, denne gang på hjemmebane i 1974, blev Gerd Müller historiens mest scorende VM-spiller.

Han er den mest scorende spiller i Bundesligaens historie med sine 365 mål. Han nåede i alt at score 523 mål for Bayern i 580 kampe for den sydtyske klub. Hans 40 ligamål i sæsonen 1971/72 var rekord, indtil Bayerns nuværende angriber Robert Lewandowski i sidste sæson nåede op på 41 sæsontræffere.

Gerd Müller (tv.) terroriserede mangt et forsvar gennem sin næsten to årtier lange karriere. (Arkivfoto) - Foto: Staff/Ritzau Scanpix

Han nåede at vinde fire tyske mesterskaber og fire pokaltitler med Bayern, med hvem han også vandt Europa Cuppen for Mesterhold tre gange i træk fra 1974 til 1976.

Foruden alle målene i Bayern blev det til 62 landskampe for det daværende Vesttyskland, hvori han scorede imponerende 68 mål.

Han var Tysklands mest scorende landsholdsspiller nogensinde, indtil Miroslav Klose i 2014 overgik hans 68 mål. Klose brugte dog over dobbelt så mange kampe som Müller på at nå rekorden.

I 2015 fik Gerd Müller konstateret Alzheimers og boede de sidste år af sit liv på et hospice.

Det var også af den grund, at der ikke var en større hyldest af fodboldlegenden, da han blev 75 år 3. november sidste år.

Gerd Müller efterlader sig konen Uschi og datteren Nicole.