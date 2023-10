England blev lørdag ramt af en voldsom nyhed.

Den tidligere fodboldspiller Sir Bobby Charlton er død.

Han blev 86 år.

Premier League bekræfter blandt andet nyheden på den sociale platform X.

»Det er med stor sorg, at vi deler nyheden om, at Sir Bobby døde fredfyldt tidlige lørdag,« lyder det fra hans familie i en udtalelse, ifølge Sky Sports.

Bobby Charlton ses her i aktion med England under VM i 1970. Foto: Werek/AP/Ritzau Scanpix

I 2020 blev Manchester United-ikonet ramt af demens, og han var en af de største skikkelser engelsk fodbold har set.

Sir Bobby Charlton tørnede ud for De Røde Djævle i 17 år, og han spillede mere end 750 kampe for klubben og scorede et hav af mål.

Han var blandt andet en af de overlevende ved flystyrtet i München i 1958, da 20 ud af flyets 44 passagerer omkom. Flyet skulle fragte hele Manchester United-holdet hjem efter en kamp mod Bayern. Otte af hans medspillere døde.

Otte år senere var han dog med til at sende sit land til verdenstoppen, da engelsk fodbold opnåede sit største resultat nogensinde - en VM-triumf på hjemmebane.

I 2016 blev en tribune på Manchester Uniteds hjemmebane Old Trafford opkaldt efter den tidligere offensivspiller.

Efter sin aktive karriere bestred Sir Bobby Charlton en række forskellige stillinger i sin hjerteklub.