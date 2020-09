19-årige Ilenia Matilli er stor Roma-fan. Rigtig stor.

Men tilbage i december sidste år var hun involveret i en forfærdelig bilulykke, der kostede hendes veninde livet og selv sendte hende i et livstruende koma, hun ikke kunne vågne fra.

Siden ulykken havde forældrene spillet Romas hymne for Ilenia i håbet om, at det kunne vække hende. I ni måneder var der ingen effekt, mens hun svævede mellem liv og død.

Men via flere velvillige kræfter lykkedes det at skabe kontakt til Roma-legenden Francesco Totti i håbet om, at han ville sende en videobesked til Ilenia. Og ganske vist tikkede der en video ind fra legenden.

»Ilenia, giv ikke op. Du kan gøre det. Vi er alle med dig,« lød det i beskeden fra Totti ifølge den italienske avis La Repubblica.

Incredible story! Ilenia Matilli (19) is a young Roma supporter who was in a coma since a car accident in December.



After 9 months in a coma, her parents have just announced that she woke up listening to a video message sent by her idol Francesco Totti! pic.twitter.com/VceErwPG5u — Women's Football (@FootWomensFC) September 24, 2020

Kort tid efter vågnede Ilenia op – og det fik alle til at tilskrive miraklet Tottis videobesked.

Nu vil forældrene have, at Totti møder Ilenia.

»Din fantastiske stemme kombineret med den passion og kærlighed, Ilenia altid har haft for Roma, fik hende til at vågne. Hendes smil er retur, så smittende, at du ikke kan leve uden, og hendes øjne er fulde af liv og glæde. Kære Francesco, hvad venter vi på? Vi glæder os til at se dig. Ilenia venter på dig,« lyder det fra hendes forældre ifølge Corriere dello Sport.

Om Totti tager imod invitationen, står endnu ikke klart.



Totti spillede i hele 25 år for Roma, inden han stoppede karrieren i 2017 og betragtes som en af klubbens største legender nogensinde. Og selv om Ilenia Matilli er stor fan af klubben, så spiller hun faktisk for rivalerne Lazio.



Men mon ikke, det går an i denne omgang.