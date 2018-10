Den tidligere engelske landstræner Glenn Hoddle kollapsede lørdag og blev indlagt på et hospital.

London. Den tidligere engelske fodboldlandstræner Glenn Hoddle reagerer godt på behandlingen, efter at han tidligere lørdag blev indlagt på et hospital efter et kollaps.

Det skriver engelske BBC lørdag.

- Tilstanden er alvorlig, men Glenn modtager behandling fra specialister og reagerer godt, siger en talsmand ifølge BBC.

61-årige Glenn Hoddle kollapsede tidligere lørdag i studiet hos mediet BT Sport, hvor han arbejder som fodboldekspert.

Kort efter skrev kollegaen hos BT Sport Jake Humphrey på Twitter, at Hoddle var blevet alvorligt syg i studiet, og tv-programmet, som Hoddle skulle have medvirket i, blev aflyst.

Tidligere lørdag lød det ifølge BBC fra talsmanden:

- Tidligere i dag kollapsede Glenn (Hoddle, red.) i et studie hos BT Sport. Han modtog omgående medicinsk behandling fra paramedicinere og blev kørt til behandling hos på et hospital.

- Hans familie er hos ham og vil gerne takke alle for støtten. Familien har bedt om, at man respekterer privatlivet.

Det har ikke været fremme, hvad Glenn Hoddles kollaps skyldtes.

Glenn Hoddle var engelsk landstræner fra 1996 til 1999 og stod i spidsen for England ved VM i 1998.

Han var ligeledes manager i Tottenham fra 2001 til 2003.

Tidligere var han både spiller og manager i Chelsea, men det var i Tottenham han slog sit navn fast, som en af klubbens helt store midtbanespillere gennem tiderne.

Han spillede 377 kampe for Tottenham fra 1975 til 1987 og scorede 88 mål som seniorspiller, efter at han kom til Tottenhams ungdomsafdeling som 12-årig.

Glenn Hoddle spillede 53 landskampe for England fra 1979 til 1988 og scorede otte mål.

/ritzau/