Den tidligere fodboldspiller Paul Gascoigne nægter sig skyldig i anklager om et seksuelt overgreb.

Den 51-årige englænder er anklaget for angiveligt at have kysset en kvinde mod hendes vilje ombord på et tog fra York til Durham tilbage i august 2018. Det skriver flere medier, herunder BBC.

Gascoigne blev anholdt under togturen og har nu været fremstillet ved en høring i Teesside Crown Court, hvor han erklærede sig uskyldig.

»Jeg har ikke gjort noget forkert,« udtalte Gascoigne ved høringen ifølge BBC.

Paul Gascoigne forlader her retten efter en høring, hvor han anklages for et seksuelt angreb mod en kvinde ombord på et tog. Foto: SCOTT HEPPELL Vis mere Paul Gascoigne forlader her retten efter en høring, hvor han anklages for et seksuelt angreb mod en kvinde ombord på et tog. Foto: SCOTT HEPPELL

Gascogine har valgt at lade sagen prøve for en jury.

Flere gange under høringen måtte dommeren Simon Bourne-Arton bede den tidligere engelske landsholdsspiller om at være stille, da Gascoigne flere gange afbrød.

Da det ved høringen blev meldt ud, at retssagen først afholdes fra den 14. oktober, skulle Gascoigne ifølge BBC og The Guardian have afbrudt dommeren og sagt, at han var bekymret og bange.

Gascoignes advokat, Michelle Heeley, meddelte retten, at forsvaret ville bringe flere vidner i spil, såkaldte 'character witnesses', for at bevise, at at Gascogine 'har tilbøjelighed til at kysse folk på en ikke-seksuel måde'.

Paul Gascoigne i aktion ved VM for England i 1990. Foto: Nick Kidd Vis mere Paul Gascoigne i aktion ved VM for England i 1990. Foto: Nick Kidd

Paul Gascoigne indstillede sin fodboldkarriere tilbage i 2004, og siden han stoppede med at spille fodbold, har han kæmpet med flere personlige udfordringer.

I to selvbiografier har Gascoigne blandt andet fortalt om sine problemer, herunder alkoholmisbrug, stoffer, spifesforstyrrelse og depression.

I sin tid som aktiv fodboldspiller blev han betragtet som en af de mest talentfulde midtbanespillere i sin generation

Gascoigne gjorde karriere som fodboldspiller for blandt andet Newcastle United, Tottenham og Everton.