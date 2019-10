Han har egentlig stoppet karrieren. Men nu er Peter Cech tilbage på banen.

Det er dog ikke den, der er lavet af græs, for den 37-årige tjekke skal nu vogte målet i en helt anden sportsgren.

Han har nemlig, noget overraskende, skrevet under på en kontrakt med ishockey-klubben Guilford Phoenix.

Og den tidligere Premier League-keeper, der blandt andet har Chelsea og Arsenal på sit fodbold-cv, ser frem til at komme i skøjterne.

»Jeg er glad for at have fået muligheden for at spille med Phoenix for at få kamp-oplevelsen. Jeg håber, jeg kan hjælpe dette unge hold med at nå deres mål for sæsonen og vinde så mange kampe som muligt, når jeg spiller,« siger Cech i en pressemeddelelse.

Han har elsket ishockey, siden han var barn, men han skriver på Twitter, at han af 'åbenlyse grunde' ikke kunne komme på isen, da han stadig var aktiv i fodboldverdenen.

Det var tilbage i midten af januar, at Peter Cech meddelte, at han ville stoppe sin fodboldkarriere efter sæsonen.

En udmelding, der kom 20 år efter, han havde skrevet under på sin første kontrakt, og derfor følte han, det var det rette øjeblik at meddele, at han ville trække sig.

Sådan kender de fleste nok Peter Cech. Foto: PETER POWELL

Efterfølgende fik han et job i Chelsea som teknisk rådgiver, og den rolle kan han også sagtens udfylde, selvom han nu er på kontrakt med Guilford Phoenix. Det slår både Cech og Chelsea fast.

»Cech kommer til at være målmand for Guildford Phoenix, som ligger tæt på, hvor han bor. Når det er muligt i forhold til hans skema i Chelsea, er han klar til at hjælpe dem (ishockeyklubben, red.) i deres ligakampe,« forklarer den engelske klub.

Også Peter Cech understreger, at hans rolle i Chelsea ikke kommer til at ændre sig.

'Nogle tror, jeg har skiftet job. Det er ikke tilfældet. Heldigvis stopper mit job i Chelsea mig ikke i at bruge min fritid på den sport, jeg elskede som barn, og som jeg har spillet i årevis,' skriver fodboldlegenden på Twitter.