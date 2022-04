Den 55-årige tidligere fodboldspiller Freddy Rincon har været involveret i en grim trafikulykke.

»Med tilladelse fra hans familie, kan vi bekræfte, at Freddy Eusebio Rincon Valencia er blevet indlagt mandag.«

Sådan lyder det i en officiel udmelding fra Imbanaco Clinic, der ligger i fodboldlegendens hjemland Colombia, hvor ulykken fandt sted. Det skriver flere medier, herunder BBC og The Guardian.

Freddy Rincon var ude at køre tidligt mandag morgen, da bilen han sad i kolliderede med en bus.

Først var meldingen, at det var fodboldlegenden, der sad bag rattet, men det er siden blevet indikeret, at han var med som passager.

Ifølge det lokale medie El Tiempo kørte føreren over for rødt, og herefter kolliderede han med bussen. Billeder fra ulykkesstedet viser, at bilen blev ramt voldsomt og endte på en sidevej. Efterfølgende blev Rincon hastet til hospitalet.

»Efter en undersøgelse tog vores læger en beslutning om at operere med det samme. Han har fået en alvorlig hovedskade. Situationen er kritisk,« lyder det fra hospitalet.

De supplerer de triste nyheder med at fortælle, de ikke kan sige noget om, hvordan situationen ender – blot at det er 'meget alvorligt'.

Bilen, som Freddy Rincon sad i efter sammenstødet med bussen. Den 55-årige legende er i kritisk tilstand. Foto: PAOLA MAFLA Vis mere Bilen, som Freddy Rincon sad i efter sammenstødet med bussen. Den 55-årige legende er i kritisk tilstand. Foto: PAOLA MAFLA

Freddy Rincon, der var landsholdsanfører, spillede i sin karriere tre VM-slutrunder, og han var tilknyttet klubber som Napoli og Real Madrid.

Sidstnævnte har også reageret på den triste nyhed i et opslag på Twitter.

'I Real Madrid sender vi al vores styrke og vores tanker til Freddy Rincon efter ulykken, han var involveret i i dag. Vi håber han kommer sig igennem denne svære tid hurtigst muligt,' lyder det fra den spanske storklub.