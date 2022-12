Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han kæmper bravt.

Men Gianluca Vialli er endnu ikke kommet sig over den kræftsygdom, han blev ramt af i 2017.

Efter at have fået gode nyheder af lægerne i 2020, vendte kræften tilbage i 2021, og den tidligere fodboldspiller har nu valgt at trække sig fra alle professionelle opgaver, siger han til de italienske medier Football Italia og Calcio Mercato.

»Efter en lang og sej 'forhandling' med mit fantastiske team af onkologer, har jeg besluttet at indstille – forhåbentlig på midlertidig basis – mine nuværende og fremtidige professionelle forpligtelser,« siger Vialli, der altså for nu ikke længere skal være delegationschef for det italienske landshold.

»Målet er at bruge al min energi på at hjælpe kroppen til at overvinde denne fase af sygdommen, så det i fremtiden bliver muligt med nye eventyr, som jeg kan dele med jer alle.«

I starten forsøgte den forhenværende Chelsea-manager at holde sygdommen skjult, ligesom han forsøgte at skjule det store vægttab, han var igennem som følge af at have fået konstateret kræft i bugspytkirtlen.

»Jeg plejede at tage en sweater på under min skjorte, så ingen skulle opdage noget. På den måde var jeg stadig den samme person, som folk altid havde kendt,« har han tidligere fortalt om forløbet, han også har beskrevet i sin bog.

Gianluca Vialli spillede i store klubber som Sampdoria, Juventus og Chelsea, inden han lagde støvlerne på hylden i 1999. Efter karrierestoppet var han nogle få år manager i netop Chelsea og siden Watford.