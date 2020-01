For 15 år siden var han sit lands største fodboldstjerne og scorede mål på samlebånd.

Men nu er virkeligheden en helt anden for Hakan Sükur, der lever en tilværelse, hvor han tjener penge til dagen og vejen ved at sælge bøger og være Uber-chauffør i Washington.

Det fortæller han i et ærligt interview med Welt am Sonntag.

Den nu 48-årige tyrker beretter blandt andet om den store nedtur, som han har været igennem, siden han måtte flygte fra sit hjemland til USA i 2015.

Mine børn blev chikaneret på gaden Hakan Sükur

»De tog alt. Nu begynder jeg at arbejde igen. Men jeg har intet tilbage nogen steder i verden. Erdogan konfiskerede alt. Min ret til frihed, min ret til at forklare mig, ytre mig og til at arbejde,« siger Hakan Sükur.

I 2002 scorede angriberen historiens hurtigste mål i en VM-kamp, da han blot skulle bruge 48 sekunder på at sende bolden i nettet mod Sydkorea i kampen om tredjepladsen.

Men 14 år senere forlod han Tyrkiet, efter at Erdogan-regeringen fastfrøs Sükurs aktiver og fængslede hans far.

Men det blev endnu værre.

Hakan Sükur i aktion for Tyrkiet mod Japan ved VM i 2002. Foto: KAZUHIRO NOGI

»De kastede sten mod min kones butik, mine børn blev chikaneret på gaden, og jeg modtog trusler efter alle mine udtalelser,« siger Hakan Sükur, der var en del af Erdogans parti, AKP, inden han meldte sig ud og derefter begyndte at blive forfulgt.

Han kunne ikke leje sine ejendomme i Tyrkiet ud til lejere af frygt for, at regeringen ville hævne sig på ham ved at lade det gå ud over lejerne.

Derfor måtte han finde alternative måder at tjene penge på, så den tyrkiske stjerne åbnede et cafeteria i USA.

Men også det projekt gik galt. Hurtigt måtte cafeteriaet lukke, fordi en fan tog et billede med Sükur på stedet. Da han vendte tilbage til Tyrkiet, fandt myndighederne billedet på en mobiltelefon.

Det kostede vedkommende 14 måneders fængsel.

Ifølge Sükur selv har alle, som har med ham at gøre, fået 'økonomiske vanskeligheder', og han forklarer selv, at han ikke er fjende af den tyrkiske stat, men af regeringen.

»Jeg elsker vores flag og vores land,« siger han.

Siden fængslingen har Hakan Sükurs far fået konstateret kræft, hvorfor han har fået lov til at komme ud af fængslet.