At vinde et VM kræver hårdt arbejde. Og masser af sex.

Spørg bare legendariske Romario, der var med til at hente den flotte pokal hjem til Brasilien i 1994, da slutrunden blev afholdt i USA. Det er i hvert fald et af de råd, han giver videre til Gabriel Jesus, der er udset som Brasiliens skyttekonge ved sommerens slutrunde i Rusland.

»Et råd er at dyrke nok sex. Og så er et andet råd at få så meget ud af fridagene, som man kan klare. Og så skal man naturligvis koncentrere sig på kampdagene og undervejs i kampene,« siger Romario til brasilianske Lance.

Romario i 1994 med VM-trofæet. Romario i 1994 med VM-trofæet.

Gabriel Jesus har haft en fin sæson med Manchester City, hvor han har noteret sig for 12 mål i 28 kampe, og hvor Manchester City har været helt suveræne sæsonen igennem. For Brasilien bliver han endnu vigtigere, for det er fra Jesus, at målene skal komme.

»Jeg tror, at han er ret opmærksom på sit fodboldspil, og hvad det repræsenterer for det brasilianske hold. Han skal til VM og score et mål. Det er det vigtigste,« siger Romario og sætter alligevel lige streg under, hvad det vigtigste er under den store slutrunde.

Sådan ser Romario ud i dag, hvor han er senator i Brasilien. Foto: EVARISTO SA Sådan ser Romario ud i dag, hvor han er senator i Brasilien. Foto: EVARISTO SA

»VM er en helt andet turnering end de andre. Du skal være 100 procent fokuseret og skubbe alle dine problemer til siden, ellers får du ikke den bedst mulige turnering.«

Romario scorede selv fem mål og blev kåret til turneringens bedste spiller, da Brasilien vandt VM i 1994.