Plænen i Tivoli danner rammen om en dansk EM-fest, inden at fodboldlandsholdet drager mod EM i Tyskland.

Det danske fodboldlandshold kommer på besøg i Tivoli til EM-fest inden holdets afrejse mod sommerens slutrunde i Tyskland.

Det sker 10. juni, hvor musikken leveres af Pil, og hvor Malte Ebert vil optræde med sin EM-sang. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Landsholdsanfører Simon Kjær sætter lidt ord på betydningen af begivenheden i Tivoli kort før afrejsen til Tyskland.

Simon Kjær vil gerne tage pænt afsked med de danske fans inden afrejsen til EM i Tyskland.

- Det er de danske fans, vi spiller for, og de støtter os altid i medgang og modgang. Det betyder alt for os at mærke folkets opbakning, og derfor glæder vi os også helt enormt til at opleve en rød og hvid Plænen i Tivoli og give noget tilbage til børn og glade fans, inden vi tager afsted til EM.

- Jeg er sikker på, at det bliver en stor dag, siger Simon Kjær til unionens hjemmeside.

Landstræner Kasper Hjulmand ventes på torsdag at sætte navn på de 26 spillere, der skal møde ind i EM-lejren i Helsingør på mandag.

Ved EM er Danmark havnet i gruppe med Slovenien, Serbien og England.

