Flere østeuropæiske modstandere venter, når Danmark skal forsøge at sikre sig sin første VM-billet siden 2007.

De danske fodboldkvinder skal slås med flere østeuropæiske lande, når kvalifikationen til VM i 2023 skydes i gang senere på året.

I lodtrækningen fredag kom Rusland, Bosnien-Hercegovina, Aserbajdsjan, Malta og Montenegro op af hatten.

Danmark var placeret i øverste seedningslag og slap derfor for stærke nationer som Holland, Tyskland og Frankrig.

Rusland var i andet seedningslag og må regnes som Danmarks største konkurrenter i jagten på adgang til slutrunden i Australien og New Zealand.

Landstræner Lars Søndergaard tror på VM-billetten efter fredagens lodtrækning.

- Lodtrækningen kunne have været både bedre og værre for os, siger han til Dansk Boldspil-Unions (DBU) hjemmeside.

- Rusland bliver en stor udfordring i kampen om førstepladsen, og der venter flere svære ture til Østeuropa.

- Vi har et stærkt hold, og vi glæder os til en spændende kvalifikation. Jeg ser gode chancer for at komme til VM, siger Lars Søndergaard.

Kvalifikationsturneringen sparkes i gang i september i år. Alle gruppevindere i de i alt ni grupper går direkte videre til VM. Alle de hold, der ender på andenpladsen, skal spille playoff i oktober 2022.

Danmark var senest med til en VM-slutrunde i 2007. Ved den lejlighed kom Danmark ikke længere end gruppespillet.

/ritzau/